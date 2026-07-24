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Polugola se valja po pijesku: Vreli snimak Sare Jo "zapalio" mreže

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 20:29

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Полугола се ваља по пијеску: Врели снимак Саре Јо "запалио" мреже
Foto: Youtube / Sara Jo

Srpska pjevačica Sara Jo nedavno je objavila svoj novi singl "Dublje", a svoj profil na Instagramu je iskoristila da napravi vrelu promociju pjesme.

Nije tajna da pjevačica Sara Jo (pravo ime Sara Jovanović) važi za jednu od najatraktivnijih umjetnica sa domaće scene.

Osim što je krase nevjerovatne vokalne sposobnosti, ova 32-godišnjakinja može da se pohvali i zanosnom figurom. Često je aktivna na mrežama, gdje redovno objavljuje fotografije iz privatnog i poslovnog života, a sada je na Instagramu podijelila nekoliko vrelih kadrova.

Čini se da je pjevačica spojila lijepo i korisno, jer je objavila vreli video-snimak sa plaže koji prati njen novi singl "Dublje".

Kako se vidi, Sara je u atraktivnom plavom bikiniju na pruge ležala na pijesku dok je pjevala svoju pjesmu. Vitko tijelo bilo je i te kako primjetno, a na ovaj prizor reagovali su i njeni fanovi.

"Kraljica Sara", "Haaaooos", "Nestvarna si", "Djevojko, ti sijaš, prosto da se čovjek zaljubi u tebe", samo su neki komentari...

(B92)

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Sara Jovanović

Sara Jo

Pjevačica

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