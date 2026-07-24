Haos nakon koncerta Ace Lukasa: Policajcu razbili glavu

Masovna tuča u kojoj je učestvovalo najmanje 80 osoba dogodila se noćas, 24. jula, oko 1.20 časova u lokalu "Trim centra" u Nikšiću, gdje se nakon koncerta Ace Lukasa i Slađe Alegro nije znalo ko koga i sa čim udara, javljaju crnogorski mediji.

U masovnoj tuči konstatovane su lakše povrede kod dvojice mladića, a povrijeđen je i službenik Uprave policije koji je tokom intervencije udaren flašom u glavu.

Uprava policije saopštila je jutros da su sinoć u lokal odmah upućeni policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, koji su zatekli više osoba u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima.

"Policijski službenici su u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić doveli D.M. (19), L.M. (40) i I.K. (36), dok su u službene prostorije pristupili A.K. (21) i M.R. (20), svi iz Nikšića. Ljekarskim pregledom su kod I.K. i L.M. konstatovane lake tjelesne povrede", ističe se u saopštenju.

Staklena flaša u glavu

Prilikom postupanja, dodaju iz UP, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave, koja mu je nanijeta staklenom flašom.

"Nakon prikupljenih obavještenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska svih učesnika ovog događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena", zaključuje se u saopštenju UP.