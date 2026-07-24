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Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 08:26

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Анђелина Џоли глумица Холивуд
Foto: YouTube/printscreen

Holivudska glumica Anđelina Džoli navodno želi samo da njena d‌jeca pronađu mir i izliječe porodične rane nakon što je i njena najmlađa kćerka Vivijen podnijela zahtjev da iz svog prezimena ukloni "Pit".

Osamnaestogodišnja Vivijen postala je četvrto od šestoro d‌jece bivšeg para koje je pokrenulo postupak promjene prezimena, nakon Šajlo, Zahare i Medoksa, a kao razlog u sudskim dokumentima navedeni su "lični razlozi".

Džoli želi da "svi zacijele"

Izvor blizak glumici izjavio je za magazin "People" da Anđelina nije ljuta niti vodi bilo kakvu borbu sa d‌jecom, već da joj je jedina želja da "svi zacijele".

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Isti izvor tvrdi da bi javnost, kada bi znala cijelu priču, imala više razumijevanja za odluke d‌jece, ističući da oni nisu javno govorili protiv oca, već su svoje odluke donosili daleko od očiju javnosti.

Dugogodišnji porodični spor

Promjena prezimena dolazi nakon višegodišnjeg porodičnog i pravnog sukoba između Breda Pita i Anđeline Džoli, koji su se razišli 2016. godine, dok je njihov razvod pravosnažno okončan krajem 2024. godine.

Sudsko ročište povodom zahtjeva Vivijen zakazano je za 2. novembar, dok su postupci koje su ranije pokrenuli Medoks i Zahara i dalje u toku, a izvori bliski Bredu Pitu navode da je glumac razočaran sve većim udaljavanjem d‌jece od njega, navodi "Yahoo".

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Anđelina Džoli

glumica

Bred Pit

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