Marija Šerifović sa sinom završila na ortopediji: Ljetovanje obilježila drama

Autor:ATV redakcija
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Marija Šerifović je tokom ljetovanja sa svojim sinom Mariom doživjela pravu dramu.
Zbog nestašluka i akrobacija svog mezimca, završili su u bolnici u Risnu.
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Marija Šerifović i njen nasljednik trenutno krstare Jadranskim morem, a prije dolaska u Hrvatsku, boravili su u Crnoj Gori.
Pjevačica je u svom novom vlogu prikazala kako su se provodili na crnogorskom primorju, ali je po dolasku u Hrvatsku otkrila i neprijatan događaj koji im se desio.
Dječak je skakao po asfaltu, nakon čega se u jednom trenutku povrijedio i pao, pa su morali da potraže pomoć stručnjaka, prenosi Blic.
– U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zalet i skok i pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu – otkrila je Marija u svom videu, dok je u nastavku ponovo opominjala dečaka da ne skače kako se ne bi opet povrijedio.
Podsjetimo, Marija Šerifović je nedavno snimala svog nasljednika dok vozi motorni čamac, gdje je dječak uživao u ulozi kapetana.
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Ova objava je za kratko vreme prikupila ogroman broj lajkova i komentara, a pratioci su joj poručili da zrači srećom i da su ona i mali Mario prizor koji topi srca.
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