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Ova tri znaka će konačno riješiti finansijske probleme: Novac stiže sa svih strana

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ATV redakcija
23.07.2026 12:15

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

U nekim životnim periodima čini nam se da se računi samo gomilaju. Ipak, prema astrološkim prognozama, za pripadnie nekih znakova dolazi vrijeme koji bi moglo olakšati finansijsku situaciju.

Poslije mjeseci premišljanja, odlaganja i pokušaja da pronađu najbolje rješenje, zvijezde ovim horoskopskim znacima, prema vjerovanju astrologa, donose priliku da zatvore stare obaveze, poprave finansijsku situaciju i ponovo osjete sigurnost.

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Djevica

Djevice su poznate po tome što sve drže pod kontrolom i rijetko odustaju kada imaju cilj pred sobom. Prema astrološkim tumačenjima, sada bi mogle da dobiju potvrdu da se njihov trud isplatio. Moguća je vijest o novoj poslovnoj prilici, uplati koja je kasnila ili nagradi za nešto na čemu su dugo radile. Ono što je dugo bilo neizvjesno moglo bi konačno da dobije pozitivan epilog.

Ribe

Ribe bi mogle da dobiju podršku iz pravca iz kog se nisu nadale. Bilo da je riječ o poslovnoj ponudi, dogovoru ili pomoći osobe iz prošlosti, ovaj period bi im prema horoskopu mogao donijeti osjećaj rasterećenja. Poslije vremena u kojem su morale da budu oprezne sa svakim dinarom, dolazi mogućnost da lakše organizuju svoje finansije i naprave novi početak.

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Ovan

Ovnovi često ne vole da čekaju i najradije bi sve riješili odmah, ali neke finansijske situacije zahtijevaju vrijieme. Prema astrološkim prognozama, sada bi mogla stići vijest koju dugo očekuju. Bilo da je riječ o naplati nekog potraživanja, poslu ili dogovoru koji je dugo bio na čekanju, ovaj period može doniijeti osjećaj da se konačno otvara put ka stabilnosti.

(ŽenaBlic)

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