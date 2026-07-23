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Morske kornjače izujedale kupače u Hrvatskoj, među njima i dijete: Ljekari izdali upozorenje

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ATV redakcija
23.07.2026 11:45

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Очаравајућа слика морске корњаче која грациозно плива међу коралним гребенима.
Foto: David Willis/Pexels

U blizini Splita, na plaži u Kaštel Lukšiću, dogodio se ozbiljan incident. Prema sumnjama nadležnih službi velika morska kornjača ujela je troje kupača.

Među povrijeđenima su dvije odrasle osobe i jedno dijete, a svi su zatražili pomoć ljekara.

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Kako prenose hrvatski mediji, sličan slučaj zabilježen je i prije dva dana u Slatinama na ostrvu Čiovo, gdje je morska kornjača navodno ujela trinaestogodišnje dijete, koje je potom prevezeno na pregled u Hitnu pomoć.

Ujedi na različitim dijelovima tijela

Prema informacijama Hitne medicinske službe, povrijeđeni su zadobili ujede na različitim dijelovima tijela. Jedna osoba ugrižena je u predjelu zadnjice, druga u šaku, a treća u leđa. Jedan povrijeđeni upućen je na hirurški pregled, ali su sve povrede okarakterisane kao lakše.

Policija je potvrdila da je evidentirala tri slučaja. Jedan od povrijeđenih izjavio je da vjeruje da ga je ujela morska kornjača, drugi smatra da je u pitanju bila neka vrsta ribe, dok treća osoba nije ni vidjela šta ju je povrijedilo, već je ranu primjetila tek nakon izlaska iz mora, piše Dalmacija Danas.

Policajci su pregledali područje i sa obale i iz službenog plovila, ali nisu uspjeli da pronađu životinju niti utvrde dodatne okolnosti incidenta.

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Ljekari upozoravaju: Ugriz nije bezazlen

Doktorka Antonija Žanić iz Hitne medicinske službe u Kaštel Starom upozorila je da se ugriz glavate morske kornjače ne smije olako shvatiti.

"Posijle ugriza neophodno je odmah javiti se ljekaru kako bi se procijenila težina povrede i rana pravilno zbrinula. Ne radi se o običnoj ogrebotini koju je dovoljno dezinfikovati kod kuće. Postoji rizik od ozbiljnijeg oštećenja tkiva i infekcije", upozorila je ona.

Iako nemaju zube, glavate morske kornjače imaju izuzetno snažan rožnati kljun i jake vilice kojima lome školjke, rakove i druge morske organizme. Zbog toga njihov ugriz može izazvati nagnječenja, posjekotine, podlive, ali i ozbiljnije povrede.

Zašto kornjače napadaju?

Stručnjaci ističu da glavate morske kornjače uglavnom izbjegavaju ljude i da su ovakvi incidenti veoma rijetki. Do ugriza može doći ukoliko se životinja osjeti ugroženom, ako joj se neko previše približi, pokuša da je dodirne ili joj prepriječi put.

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Takođe, hranjenje morskih kornjača ili bacanje ostataka hrane u more može dovesti do toga da životinje počnu da povezuju ljude sa hranom i prilaze kupačima.

Ukoliko primjetite morsku kornjaču u vodi, stručnjaci savjetuju da joj ne prilazite, ne pokušavate da je dodirnete ili hranite, već da se mirno udaljite. Ako životinja nastavi da prilazi, najbolje je izaći iz mora, a u slučaju ugriza odmah potražiti ljekarsku pomoć.

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ujed morske kornjače

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