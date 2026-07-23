Nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

Hrvatska je ove godine u periodu od 1. januara do 30. juna izdala 94.113 dozvola za boravak i rad stranim radnicima. Najviše dozvola odobreno je za državljane BiH i Srbije.

Istovremeno, Ministarstvo zdravstva Hrvatske donijelo je novu odluku kojom se uvode obavezni zdravstveni pregledi za dio stranih radnika koji traže produženje privremenog boravka.

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Najviše radnika iz BiH i Srbije

Prema zvaničnim podacima, u prvih šest mjeseci ove godine izdato je ukupno 94.113 dozvola za boravak i rad.

Najveći broj dozvola dobili su državljani:

Bosne i Hercegovine – 17.330,

Srbije – 15.863,

Filipina,

Nepala.

Ko će morati na zdravstveni pregled

Nova pravila odnose se na državljane trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza.

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To se, između ostalog, odnosi na državljane:

Indije,

Nepala,

Bangladeša,

Pakistana,

Filipina,

Egipta.

Pregled će biti obavezan za one koji imaju odobren privremeni boravak i podnose zahtjev za njegovo produženje.

Šta obuhvata pregled

Zdravstveni pregled obavljaće se u nadležnim zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Pregled mora biti obavljen u roku od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produženje privremenog boravka, a strani radnik dolaziće na osnovu uputnice koju izdaje poslodavac.

Pregled obuhvata:

epidemiološku anamnezu,

fizikalni pregled,

provjeru vakcinalnog statusa.

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Istovremeno će se provjeravati postojanje aktivne tuberkuloze, kliconoštva bakterija koje izazivaju trbušni tifus i paratifus, kao i infekcija HIV-om te hepatitisom B i C.

Ako se utvrdi zarazna bolest ili postoji sumnja na oboljenje koje može predstavljati rizik za javno zdravlje, osoba će biti upućena na dodatnu dijagnostiku i liječenje.

Predviđena i vakcinacija

Odlukom je propisana i dodatna vakcinacija državljana trećih zemalja mlađih od 35 godina koji nemaju dokaz o propisanoj imunizaciji protiv malih boginja, dječje paralize, difterije i tetanusa.

Osobe zaposlene u zdravstvenom sistemu i socijalnoj zaštiti moraće biti vakcinisane i protiv hepatitisa B.

Poslodavci plaćaju preglede

Nakon obavljenog pregleda izdavaće se potvrda koju će strani državljanin morati da čuva tokom cijelog boravka u Hrvatskoj.

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Na zahtjev će je morati pokazati inspektoru Državnog inspektorata, službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova ili tokom zdravstvenih pregleda.

Za sprovođenje odluke biće zaduženi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo.

Troškove zdravstvenih pregleda stranih radnika snosiće poslodavci, dok će ostali državljani trećih zemalja koji produžavaju privremeni boravak pregled plaćati sami. Troškovi vakcinacije finansiraće se sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(Dnevno)