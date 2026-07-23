Trebinjac mislio da je našao sreću: Zadržao tuđih 2.000 KM, pa zaradio prijavu

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Policijski službenici Policijske uprave Trebinje podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica inicijala D.M.

Izvještaj je podnesen zbog postojanja osnova sumnje da je ovo lice počinilo krivično djelo "Utaja" iz člana 229. stav 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Sumnja se da je lice D.M. zadržalo novac u iznosu od 2.073,42 KM, iako je znalo da mu ta sredstva ne pripadaju, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

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