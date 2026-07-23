Lopovi upali u kuću, odnijeli 7.000 KM i pištolj

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice Vlasenica preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela "Krađa".
"Policijskoj stanici je 22.07.2026. godine oko 07:30 časova prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih, u periodu od 19.07. do 22.07.2026. godine, iz porodične kuće oštećenog otuđilo novac u iznosu od oko 7.000 KM i pištolj marke 'Zastava'", saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.
Policijski službenici su odmah izvršili uviđaj na licu mjesta.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je naložio da se nakon kompletnog dokumentovanja predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, dodali je iz Policijske uprave Zvornik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h5
Scena
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
12 h0
Hronika
15 h0
Hronika
16 h9
Najnovije
10
36
10
31
10
29
10
19
10
14
Trenutno na programu