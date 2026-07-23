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Lopovi upali u kuću, odnijeli 7.000 KM i pištolj

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:29

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Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Foto: Pexels/Erik Mclean

Policijski službenici Policijske stanice Vlasenica preduzimaju sve potrebne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela "Krađa".

"Policijskoj stanici je 22.07.2026. godine oko 07:30 časova prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih, u periodu od 19.07. do 22.07.2026. godine, iz porodične kuće oštećenog otuđilo novac u iznosu od oko 7.000 KM i pištolj marke 'Zastava'", saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policijski službenici su odmah izvršili uviđaj na licu mjesta.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je naložio da se nakon kompletnog dokumentovanja predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, dodali je iz Policijske uprave Zvornik.

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Vlasenica

krađa Vlasenica

krađa u porodičnoj kući

PU Zvornik

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