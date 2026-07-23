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Platne kartice Naše banke siguran i pouzdan saputnik na svakom putovanju

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 09:19

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Рекламни постер приказује насмијану четворочлану породицу која боса шета сунчаном пјешчаном плажом поред мора, док су у горњем дијелу истакнуте платне картице Наше банке уз слоган о једноставном плаћању.
Foto: Ustupljena fotografija

Sezona godišnjih odmora pravo je vrijeme za planiranje putovanja, novih iskustava i bezbrižnog uživanja. Kako bi plaćanje bilo jednostavno, brzo i sigurno platne kartice Naše banke predstavljaju pouzdan izbor, bilo da odmor provodite uzemlji ili inostranstvu.

Plaćanje karticama omogućava brz i jednostavan pristup sredstvima, bez potrebe za nošenjem većih iznosa gotovine. Osim kupovine na prodajnim mjestima, kartice omogućavaju sigurno plaćanje putem interneta, rezervaciju smještaja i drugih turističkih usluga, kao i podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta.

Naša banka savjetuje klijentima da karticu i PIN uvijek čuvaju odvojeno, te da pri kupovini koristite isključivo provjerena prodajna mjesta i internet stranice sa sigurnim načinima plaćanja. Takođe, korisnicima se savjetuje da redovno prate promet po računu, a u slučaju gubitka kartice ili sumnje na neovlaštenu transakciju odmah kontaktiraju Banku radi njene blokade i preduzimanja mjera zaštite.

Detaljne bezbjednosne preporuke i savjete možete pročitati klikom na sljedeći link: https://www.nasa-banka.com/bezbjednosne-preporuke-i-savjeti/

“Savremena platna rješenja omogućavaju brzinu, jednostavnost i visok nivo sigurnosti, zbog čega su platne kartice nezaobilazan dio svakodnevnih finansijskih aktivnosti, posebno tokom putovanja. Banka kontinuirano unapređuje sigurnost platnog prometa i podsjeća da odgovornim korištenjem kartica klijenti dodatno doprinose zaštiti svojih finansijskih sredstava, kako bi ljetni odmor protekao bezbrižno i bez neplaniranih situacija.“, poručuju iz Naše banke.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Naša Banka

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