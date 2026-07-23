Cvijanović: OHR nije dejtonska kategorija, Srpska se ponaša kao da ne postoji

Republika Srpska se ponaša kao da OHR uopšte ne postoji, to nije nikakva dejtonska kategorija, sada se to i ogolilo i takav rasplet je srpska strana očekivala, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Mi smo očekivali ovakav rasplet događaja, ali oni nisu. Oni i dalje pišu pisma, obilaze strane adrese i tamo ponavljaju iste priče, a ljudi sa tih adresa nam potom prenose šta su im govorili. Zahvaljujući dobrim vezama koje imamo, tačno znamo šta se dešava", rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske.

Ona je dodala da političko Sarajevo uporno lobira da se zadrže bonska ovlašćenja, tvrdeći da su ona jedina garancija opstanka BiH.

Ukazala je da bi ta vrsta retorike nekada u svijetu izazvala zabrinutost, a danas izaziva samo podsmijeh, što pokazuje da oni uopšte nisu kapacitirani da vode dijalog, da razgovaraju, dogovaraju se i kreiraju rješenja koja idu u korak sa stvarnim potrebama društva i zajednice.

Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska došla u poziciju u kojoj se može potpuno ležerno razgovarati o svim temama, u kojoj su ozbiljni sagovornici i u kojoj vas niko ne stavlja u drugi plan, niti favorizuje drugu stranu.

"Mi smo taj status izborili i time sam prezadovoljna", istakla je ona.

Naglasila je da Republika Srpska nikada nije tražila nikakvu superekskluzivnu ili posebnu poziciju za sebe već da su to uvijek radile sarajevske kolege.

"Zato su danas toliko razmaženi i zato se uopšte ne snalaze u novim okolnostima. Postavlja se pitanje da li su oni uopšte svjesni šta se događa oko njih. Političko Sarajevo se u ovom realnom svijetu očigledno ne snalazi, dok se mi snalazimo odlično", konstatovala je Cvijanovićeva.

Napomenula je da su oni bili maženi i šta gos bi zamislili, postojao je neko ko bi to izvršio, a sada se sve mnogo promijenilo.

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"Ranije smo bili građani drugog reda, a naše žrtve su tretirane kao žrtve drugog reda. Danas imate situaciju da zvanični predstavnik Donalda Trampa dolazi ravno u Donju Gradinu. Imate duhovnika, takođe Trampovog predstavnika, koji dolazi u Bratunac kako bi pokazao pažnju i iskazao poštovanje prema našim žrtvama", podsjetila je Cvijanovićeva.

Osvrnuvši se na američke sankcije i njihovo skidanje, ona je navela da se to ne može posmatrati kao lični uspjeh pojedinca već da je to proces kojim se skida ogroman teret sa funkcionera i visokih službenika koji predstavljaju Republiku Srpsku, prenosi Srna.