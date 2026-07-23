Danas svjedočenje još dva derventska logoraša

Srpski logoraši Momir Lazić i Dragan Kovačević iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić i u Domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima-tužiocima.

Predsjednik derventskog Udruženja logoraša Drago Knežević rekao je da bi danas trebalo da bude okončano planirano svjedočenje svih osam srpskih logoraša pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi.

U Derventi su, tokom proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašenije bilo u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.