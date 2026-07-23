Cvijanović: Urađen ogroman posao na pozicioniranju Srpske, rezultati jasno vidljivi

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u protekle četiri godine urađen ogroman posao na pozicioniranju Republike Srpske na globalnoj sceni i da su rezultati tog posla jasno vidljivi.

Naglasila je da niko iz Srpske to nije radio da bi nekog drugog blatio već da bi se pokazalo da u pogledu BiH ima previše nepravde, pogrešnih poteza i duboko ukorijenjenih stereotipa.

Kaže da je zadovoljna tim dijelom posla, pojasnivši da se na samom početku stranim sagovornicima moralo detaljno objasniti u kakvom okruženju živimo, zašto im se obraća direktno i sa kakvim se sve blokadama suočava od resornog ministarstva i pojedinih diplomatskih misija.

Ona je navela da ljudi ostanu u šoku kada im se predoči činjenica da pismo koje im je upućivala završi u kanti za smeće, dok pismo koje pošalje njen bošnjački kolega uredno stigne na njihovu adresu.

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"To ih je zaista šokiralo, da ne spominjem sada druge stvari i nejednak tretman s kojim smo se borili", rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske.

Naglasila je da je Republika Srpska sa radošću dočekala pobjedu Donalda Trampa.

"Bez ikakvih pretenzija da se bavimo supervelikim globalnim temama, pažljivo smo pratili kako se poruke tadašnjeg kandidata, a potom i predsjednika SAD, odražavaju na našu mikrosredinu i naša očekivanja. Prepoznali smo da bi tu moglo biti dobrih rješenja i u skladu s tim smo se i ponašali, a tako su se i određene stvari ovd‌je odvijale", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ukazala je i da će se, ako dođe do određenih promjena u budućnosti, procesi koji su otpočeli nastaviti da se kreću svojim pravcima.

"Razlike u globalnom pristupu su danas ogromne. Pristup mnogim pitanjima sa različitih svjetskih adresa je potpuno drugačiji. Zbog svega toga ne očekujem nikakve dramatične zaokrete na našu štetu, lično očekujem i da će se kontinuitet ove vlasti u Americi nastaviti", dodala je ona.

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Osvrnuvši se na protekle četiri godine u Predsjedništvu i odnosima unutar te institucije, Cvijanovićeva je pojasnila da su odnosi veoma zategnuti jer bi suština Predsjedništva morala biti u trudu da se postigne konsenzus, a ne da se vodi logikom: "Ako nećeš kako ja želim, onda ne može nikako", prenosi Srna.

Ona smatra da bi te odnose trebalo popraviti, jer i Ustav i propisi nalažu da rješenja donosimo konsenzusom, ali da rad i ovog i ranijih nekoliko saziva opterećuje nedostatak usaglašenosti.

"Suočavamo se s nastupima kojima se pretenduje na to da jedan član predstavlja cijelu BiH, što je posebno izraženo kod mog bošnjačkog kolege. Da on sam predstavlja BiH, ja ne bih ni bila tamo – bio bi samo on", rekla je Cvijanovićeva.