Vijeće naroda odbilo veto Bošnjaka, odluka na Ustavnom sudu Srpske

Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučivaće o tome da li je nedavno usvojenim dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj.

Bošnjački klub u Vijeću naroda tražio je i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i zbog Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Bošnjacima je posebno sporna Deklaracija. Zato što se kako kažu isključivo bavi zaštitom srpskih interesa.

"Dakle kroz zaštite srpskog jezika, srpskih pravoslavnih manastira, srpske kulture i tradicije ni u jednom momentu ne stavljajući do znanja da se takva zaštita ne može odnositi da ne može ići na štetu drugih naroda u BiH", kaže Alija Tabaković, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske.

"Bilo bi prirodno da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom usvojila deklaraciju u kojoj stoji da će biti vladavina Zakona da će vjerska obilježja i nacionalna obilježja svih konstitutivnih naroda biti zaštićena", kaže Adil Osmanović, delegat u Klubu bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

Pravo Republike Srpske je da uređuje sve aspekte života iz svoje nadležnosti, jasan je predsjednik parlamenta Srpske. To su, između ostalog, simboli, groblja i zastave.

"Treba da se oslonimo jedni na druge i da se dogovaramo jedni sa drugima a ne da koristimo OHR ili Sud BiH jedni protiv drugih. Mi to nismo radili drugim narodima, nismo osporavali njihove nadležnosti ni u FBiH niti smo kada to poduzimali ali smo trpili podmetanja koja su van granice prava i i demokratskih pravila i sada trpimo jednu vrstu podmetanja kada se politički akt Deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji instrumentalizujući i Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

U Deklaraciji koja je predložena na zahtjev BORS-a između ostalog se navodi da je neophodno pokrenuti postupke za poništenje niza odluka visokih predstavnika koje su donesene na osnovu tzv. bonskih ovlaštenja. Ona, navode iz BORS-a ne ugrožava druge narode.

"Ovim se budi srpski interes, ovim se budi da svi mi povedemo računa o našim interesima. Isto tako Deklaracija ni jednom riječju nije ugrozila druge narode, nismo planirali, nismo imali želju da ugrozimo. Svi drugi narodi isto tako imaju pravo da sve ono što mi za sebe tražimo ali smo svjesni šta srpski narod prolazi na teritoriji drugih država", kaže Milovan Gagić, Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske

Bošnjacima su sporni i usvojeni Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju kao i Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa do tri godine zatvora za veličanje NDH i tzv. Armije BiH.