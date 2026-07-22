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Cvijanović: Srpske žrtve zaslužuju istinu i poštovanje

22.07.2026 16:04

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Цвијановић: Српске жртве заслужују истину и поштовање
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da međunarodna kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske „Learn About Serbian Suffering– Upoznajte srpsko stradanje“ predstavlja primjeren i dostojanstven način da se pred međunarodnom javnošću otvori dijalog o stradanju srpskog naroda.

Govoreći o značaju kampanje realizovane u Njujorku, Cvijanovićeva je istakla da srpske žrtve zaslužuju istinu, kao i da je vrijeme da oni koji su godinama okretali glavu konačno pogledaju u lice stradanju srpskog naroda i prema njemu se odnose s poštovanjem.

Po prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je međunarodnoj javnosti kampanju „Learn About Serbian Suffering – Upoznajte srpsko stradanje“, u okviru koje se 10. i 11. jula održala pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vjekovnom stradanju srpskog naroda.

Кампања Упознајте српско страдање

Republika Srpska

U Njujorku započela svjetska kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

Pokretna izložba 10. i 11. jula predstavljena je ulicama Menhetna, jednog od najprepoznatljivijih i najprometnijih urbanih centara svijeta, čija dnevna populacija, zajedno sa stanovnicima, zaposlenima, turistima i posjetiocima, dostiže gotovo četiri miliona ljudi. Sadržaji kampanje prikazuju se na najpoznatijim lokacijama Njujorka, uključujući prostor ispred sjedišta Ujedinjenih nacija, kao i brojne druge lokacije koje predstavljaju simbole globalne diplomatije, medija i savremenog urbanog života.

Na digitalnim ekranima prikazivana je dokumentarna građa, arhivske fotografije i istorijske činjenice, praćeni QR kodom koji posjetioce vodi na zvaničnu internet stranicu Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno pripremljenu za međunarodnu publiku.

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Željka Cvijanović

Memorijalni centar Srpske

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