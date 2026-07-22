Palo prvo hapšenje zbog širenja afričke kuge

Srpska policija uhapsila je P.D. iz Sremske Mitrovice zbog sumnje da se nije pridržavao propisanih mjera radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja i nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uhapsili su P. D. (1971) zbog postojanja o snova sumnje da je izvršio krivično djelo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka.

- Kako se sumnja, u periodu od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupao je suprotno mjerama koje je donijela Uprava za veterinu radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mjesta Salaš Noćajski. Uprkos važećim mjerama, nastavio je da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu - saopštio je MUP.

Kako se navodi prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je 7.060 kilograma svježeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa za koje osumnjičeni nije posjedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o porijeklu.

- Po nalogu veterinarske inspekcije, zatečeno meso, proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porijekla, oduzeto je i upućeno na uništenje. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo, ističe se u saopštenju MUP-a Srbije.

(Blic)