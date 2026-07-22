Gvardiola preuzima klupu Italije?

Pep Gvardiola razgovarao je o mogućnosti da postane selektor reprezentacije Italije, potvrdio je predsjednik Italijanskog fudbalskog saveza Đovani Malago.

Gvardiola je ovog ljeta napustio Mančester siti nakon uspješnih deset godina u Engleskoj, tokom kojih je osvojio šest titula prvaka Premijer lige, tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu šampiona, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Reprezentacija Italije bez selektora je otkako je Đenaro Gatuzo u aprilu podnio ostavku, nakon što se nacionalni tim treći put zaredom nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Italija je u baražu za Svjetsko prvenstvo poražena od Bosne i Hercegovine u Zenici, nakon čega je Gatuzo napustio klupu Azura.

Skaj Italija (Sky Italia) prva je objavila da je došlo do kontakta između Italijanskog fudbalskog saveza (FIGC) i 55-godišnjeg španskog stručnjaka.

U intervjuu za italijansku digitalnu sportsku platformu Kronake di Spoljatojo (Cronache di Spogliatoio), Malago je potvrdio da su razgovori održani i da bi mogli biti napravljeni finansijski „izuzeci“ kada je riječ o Gvardiolinoj plati.

„Pravljeni su finansijski izuzeci, uključujući i one koji se odnose na ime o kojem se ovih dana najviše govori, a to je Pep Gvardiola“, rekao je Malago.

„Izuzeci postoje iz očiglednih razloga koje sada neću objašnjavati, ali nije sigurno da će se taj posao ostvariti.“

Među kandidatima za mjesto selektora nalaze se i bivši trener Mančester sitija Roberto Mančini, koji je prije pet godina predvodio Italiju do titule evropskog prvaka na Evropskom prvenstvu 2020, kao i bivši italijanski reprezentativac Andrea Pirlo, koji trenutno vodi Dubai junajted.

Na pitanje da li su Gvardiola, Mančini i Pirlo jedini kandidati, Malago je odgovorio:

„Apsolutno ne. Tražimo određeni profil trenera, a ova imena svakako pripadaju toj kategoriji.“

Mušku fudbalsku reprezentaciju Italije kroz istoriju su gotovo uvijek vodili italijanski selektori, osim u dva navrata.

Mađar Lajoš Čajzler bio je dio stručnog komiteta koji je vodio reprezentaciju tokom pedesetih godina prošlog vijeka, dok je legendarni Argentinac Helenio Erera u narednoj deceniji bio zajednički selektor sa Italijanom Feručom Valkaređijem.

Gvardiola nikada nije trenirao klub u Italiji, ali tečno govori italijanski jezik i proveo je dvije sezone kao igrač u Seriji A između 2001. i 2003. godine, nastupajući u dva navrata za Brešu i jednom za Romu.

Ukoliko bude imenovan za selektora Italije, to bi značilo njegov brz povratak fudbalu nakon odlaska iz Mančester sitija u maju, kada je izjavio:

„Veoma sam umoran. Zaista, veoma sam umoran.“

„Uspomene koje nosim iz Barselone i Bajerna su neprocjenjive, ali prtljag uspomena koji nosim iz ovih deset godina u Mančester sitiju veći je od svega ostalog“, kazao je Gvardiola.

Gvardiolin period u Mančester sitiju uslijedio je nakon izuzetno trofejnih mandata na klupama Barselone i minhenskog Bajerna.