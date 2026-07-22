Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio zahtjev da se o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o komunikacijama, koja se odnosi na uspostavljanje jedinstvenog broja za hitne slučajeve, raspravlja po hitnoj proceduri.

Dopuna se odnosi na uvođenje jedinstvenog broja 112, a za hitnu proceduru nije bilo entitetske većine.

Entitetske većine, za hitnu proceduru, nije bilo ni za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Predložene izmjene odnose se na zaštitu lica koja se odluče da prijave korupciju u BiH, čije je donošenje pokrenuto radi usklađivanja sa evropskim standardima i strožeg kažnjavanja za odavanje identiteta prijavioca korupcije.