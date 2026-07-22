Logo

Vulić: Podrška budžetu zbog zaposlenih, ne podržavamo predizborni populizam

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 16:07

Komentari:

6
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je podrška budžetu institucija BiH bila motivisana isključivo interesom zaposlenih u institucijama BiH, kako bi im bilo omogućeno povećanje plata i retroaktivna isplata, te poručila da SNSD neće podržati zakone koji se u završnici mandata predlažu po hitnom postupku jer ih smatra predizbornim populizmom.

Ona je istakla da ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nije odgovoran za kasno usvajanje budžeta, već da su za to, kako je navela, odgovorni članovi Fiskalnog savjeta i oni koji su se bavili politikantstvom.

- Drago mi je što je jedna činjenica nesporna, a to je da SNSD-ov ministar Srđan Amidžić nije kriv za ovako kasno usvajanje budžeta institucija, već isključivo svi oni članovi Fiskalnog savjeta i ljudi koji su se bavili politikantstvom, a ne suštinom i onim što je bitno za sve koji rade u ovim institucijama - rekla je Vulićeva novinarima.

Ona je najavila da Klub poslanika SNSD-a na narednoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma neće podržati prijedloge zakona koji budu upućeni po hitnom postupku, ocijenivši da je riječ o inicijativama koje služe predizbornoj kampanji, prenosi Srna.

- Nestvarno je da ljudi tri i po, četiri godine ništa ne predlažu, a onda mjesec dana pred izbore predlože set hitnih zakona. Postavlja se pitanje gdje su bili prethodne tri i po, četiri godine i zašto o tim problemima građana nisu tada razgovarali - navela je Vulićeva.

Ocjenjujući rad Parlamenta u proteklom mandatu, Vulićeva je rekla da Predstavnički dom nije bio onoliko produktivan koliko su građani očekivali, za šta je odgovornost pripisala miješanju međunarodnog faktora.

- Dijalog između izabranih domaćih političara može dovesti do budućnosti i dogovora. Ovo je dokaz da BiH više ne treba tutor - poručila je Vulićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Sanja Vulić

Komentari (6)

Više iz rubrike

Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.

BiH

Dom naroda u ponedjeljak o budžetu

2 h

0
Представнички дом усвојио буџет БиХ

BiH

Predstavnički dom usvojio budžet BiH

4 h

0
Општински суд Бугојно: Одлука у вези за имовином СПЦ биће донесена на основу изведених доказа

BiH

Opštinski sud Bugojno: Odluka u vezi za imovinom SPC biće donesena na osnovu izvedenih dokaza

5 h

0
Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Ključni segment prijedloga budžeta poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih

6 h

24

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima