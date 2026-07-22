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Opštinski sud Bugojno: Odluka u vezi za imovinom SPC biće donesena na osnovu izvedenih dokaza

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ATV redakcija
22.07.2026 13:07

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Општински суд Бугојно: Одлука у вези за имовином СПЦ биће донесена на основу изведених доказа
Foto: Artinfo.ba

Opštinski sud u Bugojnu potvrdio je da je u toku postupak u vezi sa parcelom Srpske pravoslavne crkve i da će, nakon provedenog postupka, "donijeti odluku isključivo na osnovu izvedenih dokaza i u skladu sa važećim propisima".

"U Sudu je zaprimljena tužba u predmetu koji se odnosi na sticanje prava služnosti prolaza temeljem dosjelosti. Tužba je dostavljena tuženoj strani na odgovor, a postupak je u toku", rečeno je Srni iz ove pravosudne institucije.

S obzirom na to da predmet još nije okončan, istakli su da Sud nije u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentarisati navode stranaka ili moguće ishode postupka.

Ali, kako su to naveli, "Opštinski sud u Bugojnu ostaje posvećen načelima nezavisnosti, nepristranosti i jednakog postupanja prema svima strankama u postupku".

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Paroh bugojanski Slaviša Đurić rekao je ranije da je u Bugojnu u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda SPC, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima.

Đurić je naveo da je tužbu radi priznanja prava vlasništva protiv Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno podnijela M. I, čija porodica u centru grada u neposrednoj blizini parcele SPC ima veliki stambeni i poslovni objekat.

On je podsjetio da je ova parcela već bila predmet spora, ali da je 2019. godine pravosnažno vraćena u posjed SPC.

(SRNA)

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Bugojno

SPC

srpska imovina

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