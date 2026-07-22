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Preminuo Vladimir Đuran

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 13:51

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Преминуо Владимир Ђуран
Foto: Pixabay

Počasni predsjednik Gradskog odbora SUBNOR-a Banjaluke Vladimir Đuran preminuo je u 99. godini, saopšteno je iz ove organizacije.

Đuran je rođen 20. marta 1928. godine u selu Čaprazlije, opština Livno.

Sa 15 godina otišao u rat

Kao petnaestogodišnji dječak otišao je u Četvrtu crnogorsku brigadu, čiji je komandant bio Bogdan Perišić.

Kraj rata dočekao je u Trećem bataljonu Livanjsko-grahovskog odreda kod komandanta Ilije Crnogorca.

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Zadranin poginuo u sudaru kod Travnika

Učesnik je bitaka za oslobođenje Livna, Šujice, Prozora i drugih mjesta.

Preživio tifus i najteže ratne trenutke

Proživio je sve strahote rata, a najteže mu je bilo kada je, oboljevši od tifusa, zamotan u šatorsko krilo i ostavljen u šumi iznad Prozora.

Učesnik je izgradnje pruga: Brčko-Banovići, Šamac-Sarajevo i Sofija-Pernik u Bugarskoj.

U Banjaluku dolazi 1952. godine, gdje je 1972. godine penzionisan kao komandir policije Obilićevo.

Decenijama radio na unapređenju statusa boraca i penzionera

Kao penzioner učestvuje u radu unapređenja statusa boraca NOR-a, penzionera grada Banjaluka, Socijalističkog saveza i drugih udruženja.

Funkciju predsjednika Gradskog odbora SUBNOR-a Banjaluke obavljao je od 2019. do 2023. godine.

Za počasnog predsjednika Gradskog odbora proglašen je 2023. godine. piše Glas Srpske.

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Preminuo Vladimir Đuran

SUBNOR

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