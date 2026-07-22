Logo

Nevrijeme opustošilo poljoprivrednu proizvodnju porodice Duka iz Berkovića

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:50

Komentari:

0
Горан Дука из Берковића
Foto: ATV

Snažno nevrijeme i grad veličine lješnjaka pogodilo je Berkoviće, a šteta koju se pričinilo mještanima je ogromna.

"Nosilo je sve pred sobom, mi imamo ovdje u našem gazdinstvu od 55 do 60 hiljada sadnica, tu ima 40 hiljada roge, crvene paprike, koja je uništena 70 odsto. Imamo 10.000 kupusa, sađen prije sedam-osam dana, 20 posto da je ostalo, a 80 posto je katastrofa. Protivgradna mreža značila je 20 odsto jer je toliko olujno nevrijeme naišlo da nije bilo spasa", priča za ATV Goran Duka, mještanin Berkovića.

Ističe da očekuje pomoć od nadležnih.

Село Бојишта, након невремена

Gradovi i opštine

Nevrijeme opustošilo selo Bojišta, štete ogromne: Vlada Srpske najavila podršku

"Ovom prilikom pozivam sve nadležne institucije i gospodina Minića da dođu u opštinu Berkoviće i vide poljoprivrednike koji se bave na veliko, da im pomognu u ovom slučaju štoviše", kaže Duka.

Dodaje da su gubici koje je izazvalo nevrijeme ogromni za porodicu koja se bavi 15 godina proizvodnjom voća i povrća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hercegovina

nevrijeme

Nevesinje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске

Gradovi i opštine

Kuzmić u Nevesinju: Građani neće biti prepušteni sami sebi

4 h

2
Село Бојишта, након невремена

Gradovi i opštine

Nevrijeme opustošilo selo Bojišta, štete ogromne: Vlada Srpske najavila podršku

5 h

0
Град опустошио воћњак у Невесињу.

Gradovi i opštine

Ogromna šteta u Nevesinju: Grad opustošio usijeve

6 h

0
Анђелка Кузмић у Невесињу

Gradovi i opštine

Kuzmić stigla u Nevesinje, sastanak sa načelnikom

6 h

0

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima