Nevrijeme opustošilo poljoprivrednu proizvodnju porodice Duka iz Berkovića

Snažno nevrijeme i grad veličine lješnjaka pogodilo je Berkoviće, a šteta koju se pričinilo mještanima je ogromna.

"Nosilo je sve pred sobom, mi imamo ovdje u našem gazdinstvu od 55 do 60 hiljada sadnica, tu ima 40 hiljada roge, crvene paprike, koja je uništena 70 odsto. Imamo 10.000 kupusa, sađen prije sedam-osam dana, 20 posto da je ostalo, a 80 posto je katastrofa. Protivgradna mreža značila je 20 odsto jer je toliko olujno nevrijeme naišlo da nije bilo spasa", priča za ATV Goran Duka, mještanin Berkovića.

Ističe da očekuje pomoć od nadležnih.

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"Ovom prilikom pozivam sve nadležne institucije i gospodina Minića da dođu u opštinu Berkoviće i vide poljoprivrednike koji se bave na veliko, da im pomognu u ovom slučaju štoviše", kaže Duka.

Dodaje da su gubici koje je izazvalo nevrijeme ogromni za porodicu koja se bavi 15 godina proizvodnjom voća i povrća.