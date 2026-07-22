Kuzmić u Nevesinju: Građani neće biti prepušteni sami sebi

Vlada Republike Srpske pomoći će građanima i poljoprivrednicima iz Nevesinja u sanaciji posljedica velikog nevremena koje je pogodilo ovu opštinu, poručila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić nakon obilaska područja zahvaćenih olujom.

Kuzmićeva je rekla da su juče stradali voćnjaci, povrtlarske kulture, objekti, automobili i druga imovina građana i da je šteta ogromna.

"Najveću štetu pretrpjela su četiri sela u kojima žive vrijedni domaćini", dodala je Kuzmićeva.

Istakla je da postoji mogućnost da se dio usjeva ipak spasi, zbog čega će nadležne službe učiniti sve da pomognu proizvođačima.

"Radićemo sve da svaki poljoprivrednik ostane na selu i da ih bude još više", poručila je ministarka.

Ona je podsjetila da je formirana opštinska komisija za procjenu štete i pozvala građane da prijave nastalu štetu.

"Kada budemo imali precizne podatke o visini i vrsti štete, Vlada će reagovati. Da li će pomoć biti realizovana putem Fonda solidarnosti ili resornih ministarstava, odlučićemo nakon što budu završene procjene. O svemu sam sinoć razgovarala sa predsjednikom Vlade, koji je upoznat sa situacijom", rekla je ministarka.

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Naglasila je da će stručne službe Ministarstva biti na terenu kako bi zajedno sa lokalnim vlastima i poljoprivrednicima izvršile procjenu štete i pružile potrebnu pomoć.

"Ovo je veliki šok. Oni koji se ne bave poljoprivredom teško mogu da razumiju kako je kada preko noći propadne sve ono u šta ste uložili mjesece rada i očekivanja", rekla je Kuzmićeva.

Naglasila je da je protivgradna zaštita juče djelovala u Nevesinju, Berkovićima i drugim dijelovima Republike Srpske, te da je ispaljeno više od 50 protivgradnih raketa.

"Dobili smo izvještaj da je sve urađeno u skladu sa protokolima. Olujni sistem stigao je iz nebranjenog područja FBiH i riječ je o nepredvidivom kretanju oluje", navela je ona.

Ona je naglasila da poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradnih mreža, kao ni bez sistema za navodnjavanje.

"Klimatske promjene donose superćelijske oluje koje je nemoguće predvidjeti, spriječiti ili na njih uticati, iako je preduzeto sve što je bilo predviđeno", istakla je Kuzmićeva.

Ukazala je na značaj preventivne zaštite usjeva, ističući da Ministarstvo sufinansira nabavku protivgradnih mreža, ali da ih mnogi poljoprivrednici još ne koriste.

"Kada obnovimo ono što je uništeno, ljudi moraju biti svjesni da će ovakvih pojava biti sve više i da poljoprivrednu proizvodnju više neće moći planirati bez odgovarajuće zaštite", rekla je Kuzmićeva.

Kada je riječ o šteti na objektima i drugoj imovini građana, Kuzmićeva je navela da će komisije narednih dana utvrditi njene razmjere.

"Nije ista šteta na poljoprivrednim gazdinstvima, stambenim objektima i automobilima, ali građani neće biti prepušteni sami sebi", zaključila je Kuzmićeva, prenosi Srna.