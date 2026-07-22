Logo

Kuzmić u Nevesinju: Građani neće biti prepušteni sami sebi

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 13:37

Komentari:

2
Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske pomoći će građanima i poljoprivrednicima iz Nevesinja u sanaciji posljedica velikog nevremena koje je pogodilo ovu opštinu, poručila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić nakon obilaska područja zahvaćenih olujom.

Kuzmićeva je rekla da su juče stradali voćnjaci, povrtlarske kulture, objekti, automobili i druga imovina građana i da je šteta ogromna.

"Najveću štetu pretrpjela su četiri sela u kojima žive vrijedni domaćini", dodala je Kuzmićeva.

Istakla je da postoji mogućnost da se dio usjeva ipak spasi, zbog čega će nadležne službe učiniti sve da pomognu proizvođačima.

"Radićemo sve da svaki poljoprivrednik ostane na selu i da ih bude još više", poručila je ministarka.

Ona je podsjetila da je formirana opštinska komisija za procjenu štete i pozvala građane da prijave nastalu štetu.

"Kada budemo imali precizne podatke o visini i vrsti štete, Vlada će reagovati. Da li će pomoć biti realizovana putem Fonda solidarnosti ili resornih ministarstava, odlučićemo nakon što budu završene procjene. O svemu sam sinoć razgovarala sa predsjednikom Vlade, koji je upoznat sa situacijom", rekla je ministarka.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

Naglasila je da će stručne službe Ministarstva biti na terenu kako bi zajedno sa lokalnim vlastima i poljoprivrednicima izvršile procjenu štete i pružile potrebnu pomoć.

"Ovo je veliki šok. Oni koji se ne bave poljoprivredom teško mogu da razumiju kako je kada preko noći propadne sve ono u šta ste uložili mjesece rada i očekivanja", rekla je Kuzmićeva.

Naglasila je da je protivgradna zaštita juče djelovala u Nevesinju, Berkovićima i drugim dijelovima Republike Srpske, te da je ispaljeno više od 50 protivgradnih raketa.

"Dobili smo izvještaj da je sve urađeno u skladu sa protokolima. Olujni sistem stigao je iz nebranjenog područja FBiH i riječ je o nepredvidivom kretanju oluje", navela je ona.

Ona je naglasila da poljoprivreda u budućnosti neće moći bez protivgradnih mreža, kao ni bez sistema za navodnjavanje.

"Klimatske promjene donose superćelijske oluje koje je nemoguće predvidjeti, spriječiti ili na njih uticati, iako je preduzeto sve što je bilo predviđeno", istakla je Kuzmićeva.

Ukazala je na značaj preventivne zaštite usjeva, ističući da Ministarstvo sufinansira nabavku protivgradnih mreža, ali da ih mnogi poljoprivrednici još ne koriste.

"Kada obnovimo ono što je uništeno, ljudi moraju biti svjesni da će ovakvih pojava biti sve više i da poljoprivrednu proizvodnju više neće moći planirati bez odgovarajuće zaštite", rekla je Kuzmićeva.

Kada je riječ o šteti na objektima i drugoj imovini građana, Kuzmićeva je navela da će komisije narednih dana utvrditi njene razmjere.

"Nije ista šteta na poljoprivrednim gazdinstvima, stambenim objektima i automobilima, ali građani neće biti prepušteni sami sebi", zaključila je Kuzmićeva, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anđelka Kuzmić

Nevrijeme u Srpskoj

Nevesinje

nevrijeme

Šteta od grada

Komentari (2)

Pročitajte više

Руски предсједник Владимир Путин

Svijet

Putin: Spoljni pritisci ne mogu da zaustave rast ruske ekonomije

1 h

0
Кошаркашки камп у Новом Граду

Košarka

Košarkaški kamp u Novom Gradu počeo svoju 11. priču

1 h

0
Жена која је добила отказ сједи и гледа у урамљену фотографију, док испред ње на столу стоку кутија са натписом "fired" што значи отпуштен/отпуштена.

Ekonomija

Nijemci donijeli novu odluku: Opština u BiH ostaje bez fabrike i 600 radnih mjesta?

1 h

0
Општински суд Бугојно: Одлука у вези за имовином СПЦ биће донесена на основу изведених доказа

BiH

Opštinski sud Bugojno: Odluka u vezi za imovinom SPC biće donesena na osnovu izvedenih dokaza

1 h

0

Više iz rubrike

Село Бојишта, након невремена

Gradovi i opštine

Nevrijeme opustošilo selo Bojišta, štete ogromne: Vlada Srpske najavila podršku

2 h

0
Град опустошио воћњак у Невесињу.

Gradovi i opštine

Ogromna šteta u Nevesinju: Grad opustošio usijeve

2 h

0
Анђелка Кузмић у Невесињу

Gradovi i opštine

Kuzmić stigla u Nevesinje, sastanak sa načelnikom

2 h

0
Директор Европске банке за обнову и развој за БиХ Стела Мелник.

Gradovi i opštine

Za put Foča-Hum 60 miliona evra

3 h

0

  • Najnovije

14

33

Preminuo vam je član porodice? Ne dirajte njegovu karticu, evo ko dobija taj novac

14

23

Tek rođena beba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Više osoba završilo u bolnici

14

21

Zajednička komisija bez saglasnosti o vetu Bošnjaka, odlučivaće Ustavni sud

14

17

Za pripadnike ovog znaka avgust će biti najsrećniji mjesec: Sav trud će se konačno isplatiti

14

16

Svinja vam odjednom ne jede i samo leži? Evo kako da prepoznate svinjsku kugu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima