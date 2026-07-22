Logo

Više uhapšenih u Kneževu: Pogledajte šta je sve policija pronašla

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:42

Komentari:

0
Дрога запењена током претреса и хапшења у Кнежеву.
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Policijske stanice Kneževo, u saradnji sa Žandarmerijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, lišili su slobode lice D. G. iz Kneževa, kao i državljane Republike Srbije G. Đ., N. Đ. i M. M.

D. G. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Državljani Srbije terete se za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Policijskoj stanici Kneževo sinoć je, oko dvadeset jedan čas i deset minuta, prijavljeno da je lice D. G. uputilo prijetnje po život vatrenim oružjem jednom mještaninu Kneževa, a da su tom događaju prisustvovala i trojica državljana Srbije.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva, izvršen je pretres kuće u vlasništvu D. G.

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti automatska puška, sto osamdeset dva komada municije, pištolj i sto sedamdeset sedam stabljika koje asociraju na indijsku konoplju. Policija je u blizini kuće uočila i dio zemljišta pripremljen za dalji uzgoj ove biljke, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Istragom je utvrđeno da se sa uzgojem i prometom narkotika, osim D. G., dovode u vezu i uhapšeni državljani Srbije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv svih lica biće podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima nakon kompletiranja predmeta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Kneževo

konoplja

uhapšeni

šverc droge

Komentari (0)

Pročitajte više

Стубови за струју.

Svijet

Grad ostao bez struje na 42 stepena

3 h

0
Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

Ekonomija

Preminuo vam je član porodice? Ne dirajte njegovu karticu, evo ko dobija taj novac

3 h

0
беба и мајка руке

Srbija

Tek rođena beba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći: Više osoba završilo u bolnici

3 h

0
Вијеће народа

Republika Srpska

Zajednička komisija bez saglasnosti o vetu Bošnjaka, odlučivaće Ustavni sud

4 h

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Zadranin poginuo u sudaru kod Travnika

4 h

0
Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу

Hronika

Državljani Srbije uhapšeni zbog eksplozije u Kotor Varošu

6 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Vozio bez vozačke dozvole, za kazne duguje preko 20.000 KM

6 h

0
Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

Hronika

Imamoviću 14 godina zatvora za ubistvo i pokušaj ubistva u Doboju!

6 h

0

  • Najnovije

18

11

Nevrijeme "biblijskih razmjera": Uragan harao gradovima, desetine ljudi povrijeđene

18

07

Pao sistem za identifikaciju putnika u Hrvatskoj, granični prelaz blokiran

18

00

Aktivisti stranke Vlade Đajića pretukli vlasnika i goste banjalučkog kafića!

17

57

Vulić: CIK nije radio u skladu sa zakonom, neće dobiti podršku SNSD-a

17

43

Nije usvojen zahtjev da se po hitnoj proceduri raspravlja o uvođenju zajedničkog broja 112

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima