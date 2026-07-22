Više uhapšenih u Kneževu: Pogledajte šta je sve policija pronašla

Policijski službenici Policijske stanice Kneževo, u saradnji sa Žandarmerijom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, lišili su slobode lice D. G. iz Kneževa, kao i državljane Republike Srbije G. Đ., N. Đ. i M. M.

D. G. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Državljani Srbije terete se za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Policijskoj stanici Kneževo sinoć je, oko dvadeset jedan čas i deset minuta, prijavljeno da je lice D. G. uputilo prijetnje po život vatrenim oružjem jednom mještaninu Kneževa, a da su tom događaju prisustvovala i trojica državljana Srbije.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva, izvršen je pretres kuće u vlasništvu D. G.

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti automatska puška, sto osamdeset dva komada municije, pištolj i sto sedamdeset sedam stabljika koje asociraju na indijsku konoplju. Policija je u blizini kuće uočila i dio zemljišta pripremljen za dalji uzgoj ove biljke, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima.

Istragom je utvrđeno da se sa uzgojem i prometom narkotika, osim D. G., dovode u vezu i uhapšeni državljani Srbije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a protiv svih lica biće podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima nakon kompletiranja predmeta.