Minić: Sistemski riješena pitanja boraca i socijalnih kategorija, Srpska finansijski nikad stabilnija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je aktuelni saziv Vlade u prvih šest mjeseci rada realizovao većinu ciljeva postavljenih ekspozeom i da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja njegovatelja i više socijalnih kategorija.

Minić je u intervjuu Srni rekao da je istovremeno očuvana finansijska stabilnost, redovnost svih budžetskih isplata i pokrenut je snažan investicioni ciklus.

Premijer Minić je istakao da je Vlada, uprkos brojnim političkim i ekonomskim izazovima, uspjela da riješi probleme koji su godinama bili regulisani privremenim mjerama.

- Sve ono što je podrazumijevalo plan rada Vlade u ekspozeu koji sam i prvi i drugi i treći put iznio pred Narodnu skupštinu i pred građane Republike Srpske smo u pretežnom dijelu realizovali - rekao je Minić.

Minić je naglasio da su pojedine reforme zahtijevale više vremena, ali da je Vlada uspjela da donese sistemska rješenja.

- U ovom periodu uspjeli smo riješiti neke stvari koje su godinama rješavane ad hok, rješavane su krajem godine na način da to nije bilo sistemsko rješenje. Sada smo to sistemski riješili i ponosan sam na to - poručio je Minić.

SISTEMSKI RIJEŠENA PRAVA BORACA I RODITELjA NjEGOVATELjA

Minić je kao najveće rezultate izdvojio novi zakon o pravima boraca, te zakon koji se odnosi na roditelje njegovatelje, uz povećanje materinskog dodatka i prava porodica sa četvoro i više djece.

- To su stvari koje dijele prvo mjesto po značaju. Vjerujte da smo u svemu tome bili iskreni partneri i mislim da je to jedini ključ uspjeha - rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, razgovori sa roditeljima njegovateljima bili su među, na određen način, najtežima koje je Vlada vodila.

- Sjećam se tih sastanaka, pogotovo sa roditeljima njegovateljima, gdje su nam svima oči bile pune suza razmišljajući o tim ljudima, o njihovim životima, načinu života, licima o kojima se brinu, nekome koga najviše vole na svijetu - naveo je Minić.

Dodao je da je cilj bio da se kroz sistemsko rješenje pokaže odgovornost institucija, ali i da se obezbijedi dugoročna sigurnost korisnika.

Govoreći o zakonu o pravima boraca, Minić je podsjetio da su njime prvi put obuhvaćeni i borci Republike Srpske Krajine.

- Utvrdili smo borački dodatak koji je tačno sistemski uređen, koji je povećan, a napravili smo i mogućnost duplog boračkog dodatka za one kojima je to jedini izvor prihoda - rekao je Minić.

On je naglasio da su posebno prepoznate najosjetljivije kategorije stanovništva "Smatram da smo pokazali izuzetno veliku odgovornost, ali i spremnost. Ova Vlada je donosila i predlagala niz sistemskih zakona koje smatram najvećim uspjehom", ocijenio je Minić.

VLADA BLIŽA GRAĐANIMA

Premijer je ocijenio da je jedan od najvažnijih ciljeva rada Vlade Srpske bio približavanje institucija građanima, naglasivši da je zadovoljan radom ministara.

- Mislim da smo pokazali veću otvorenost, transparentnost i rad na terenu. Sjednice Vlade koje su održavane širom Republike Srpske i koje su uživo prenošene omogućile su građanima da vide kako izgleda rad Vlade i da to nisu neka zatvorena vrata, nego odluke koje se tiču njihovog života - rekao je Minić.

On je dodao da je cilj bio izgradnja povjerenja građana u institucije.

- Ovo je bila jedna narodna vlada u smislu da smo se približili građanima, razgovarali s njima o svim temama, mnoge stvari riješili, a mnoge stavili u proceduru - naveo je Minić.

UKIDANjE SANKCIJA OTVORILO PROSTOR ZA INVESTICIJE

Minić smatra da je jedan od ključnih momenata za Republiku Srpsku bilo ukidanje američkih sankcija najvišim zvaničnicima Srpske.

- To je ogroman posao. O tome će se pričati. Još nismo svjesni šta se desilo. Nikad se nije desilo da u jednom danu bude trideset i nešto lica skinuto sa OFAK-ove liste - rekao je Minić.

On je istakao da je taj proces otvorio mogućnost za novi investicioni ciklus.

- Najviše su predsjednik Milorad Dodik i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uspjeli napraviti ovaj ogroman diplomatski posao. Vlada je dobila šansu i mislim da smo tu šansu iskoristili - dodao je Minić.

SRPSKA LIKVIDNA, SVE OBAVEZE IZMIRUJU SE NA VRIJEME

Govoreći o rebalansu budžeta i finansijama, Minić je naglasio da je Republika Srpska izuzetno finansijski stabilna.

- Naša zaduženja su ispod svih zaduženja ne u okruženju nego i ispod onih zaduženja koji svjetske organizacije stavljaju kao zaduženja. Razlika između zaduženosti i prezaduženosti je ogromna. Republika Srpska je izuzetno stabilna, malo je reći stabilna i finansijski i institucionalno u ovom momentu - kaže Minić.

Prema njegovim riječima, sve budžetske obaveze izmiruju se bez kašnjenja, navodeći tu podsicaje, plate, penzije.

- Premiju za predatu pšenicu isplatili smo odmah nakon žetve. Recite mi jednu obavezu koju kasni Vlada Republike Srpske. Jednu kreditnu obavezu ili jednog dobavljača kojem kasnimo. Nema ih - istakao je Minić.

On je dodao da je zbog toga važno da građani znaju da je Srpska apsolutno likvidna, finansijski izuzetno stabilna i institucionalno funkcioniše bez bilo kakvih problema.

RAST ZAPOSLENOSTI, INVESTICIJA I ŠTEDNjE

Minić je naveo da ekonomski pokazatelji potvrđuju napredak Republike Srpske koja bilježi povećanje broja zaposlenih, a smanjenje broja nezaposlenih, kao i povećanje BDP-a, štednje i privrede i građana, plata, penzija i investicija.

- To su egzaktni podaci koji sve ovo potvrđuju - rekao je Minić i dodao da Republika Srpska u ovom momentu nikada nije bolje stajala od svog postojanja.

NASTAVAK MJERA ZA OČUVANjE STANDARDA

Minić je naglasio da će Vlada nastaviti sa mjerama koje doprinose očuvanju životnog standarda građana za koji smatra da je bolji.

- Imamo pokazatelj da je štednja građana Srpske u prvih šest mjeseci povećana za 339 miliona KM. U procentu to je 6,2 odsto. Naravno da ima građana koji teško žive, to je činjenica, ali imamo i neprestano zahtjeve za uvoz radne snage - rekao je Minić.

Podsjetio je da su zadržane mjere ograničenja marži na osnovne životne namirnice, kao i podrška privredi i poljoprivredi kroz povrat od 10 feninga po litru goriva.

- Svako jutro u Vladi počinje analizom kretanja cijena nafte, naftnih derivata i određenih sirovina. Svaki put smo išli korak unaprijed i najavljivali mjere - rekao je Minić.

On je podsjetio da je Vlada razmatrala ukidanje pojedinih mjera, ali da je zbog dešavanja na Bliskom istoku i rasta cijene nafte odlučila da ih zadrži.