Vijeće naroda odbilo veto Bošnjaka, u toku sjednica Zajedničke komisije

Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o vetu Kluba Bošnjaka na Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Zakon o dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

U toku je sjednica Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske.

Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske Alija Tabaković rekao je da će Komisija vjerovatno odbiti veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske.

Predsjednik Parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je pravo Republike Srpske da uređuje sve aspekte života iz svoje nadležnosti, a to su, između ostalog, simboli, groblja i zastave.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 9. jula po hitnom postupku Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa do tri godine zatvora za veličanje Nezavisne Države Hrvatske i takozvane Armije BiH.

BiH Predstavnički dom usvojio budžet BiH

Dopunom ovog zakona propisuje se da ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH biće kažnjen do tri godine zatvora.

Po hitnom postupku usvojen je i Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske, kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju.

Grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomen-obilježja ili objekti unutar groblja ne mogu sadržavati simbole i natpise koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana, navodi se u obrazloženju ovog akta.

Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula po hitnom postupku jednoglasno usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH, kojom je naglašena važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenesene na nivo zajedničkih institucija BiH s ciljem unitarizacije.

U Deklaraciji je navedeno i da je neophodno kroz parlamentarne i druge procedure, pokrenuti postupke za poništenje niza odluka visokih predstavnika koje su donesene na osnovu takozvanih bonskih ovlaštenja.

(RTRS)