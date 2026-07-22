Kuzmićeva u Hercegovini: Obilazi područja pogođena nevremenom

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Predsjednik Vlade Republike Srpske rekao je da će ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas obići područja Hercegovine pogođena snažnim nevremenom.
On je istakao da će institucije Republike Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku, te da će resorna ministarka razgoavrati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama.
BiH
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Podsjetimo, snažno nevrijeme koje je juče pogodilo Hercegovinu ostavilo je velike posljedice. Šteta je zabilježena u Nevesinju i Berkovićima.
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