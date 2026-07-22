Iranci upozorili na koji način će uzvratiti ako budu napadnuti njihovi nuklearni objekti

Ako SAD budu gađale iranske nuklearne lokacije, vrhovna vojna komanda Irana je saopštila da će gađati mete koje predstavljaju interese Amerike i njenih saveznika.

Iranski centralni štab Hatem el-Anbija je, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će SAD "veoma skoro" napasti područje planine Pijuk gdje se sumnja da Iran ima nuklearni program, saopštio da će na to odgovoriti napadima na američke ciljeve u regionu, prenosi Irna.

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U saopštenju se navodi da će, ako vojska SAD uđe u fazu da napadne nuklearne i osetljive centre, Iran to smatrati proširenjem rata u regionu, i da će svi interesi SAD, njenih saveznika i pristalica "biti meta snažnog napada oružanih snaga Irana".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije juče da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno uskoro napasti lokaciju u oblasti Natanz u Iranu, zbog sumnje da je tamo prebačen nuklearni materijal te zemlje.

(Tanjug)