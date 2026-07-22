Srpski logoraši nastavljaju svjedočenje pred američkim istražiocima

Autor:ATV redakcija
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Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. godine, svjedočiće danas pred američkim istražiocima-tužiocima.
Pred američkim istražiocima su u Osnovnom sudu u Derventi do sada svjedočili doktor Željko Stajčić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente.
Planirano je da do sutra iskaze da ukupno osam srpskih logoraša.
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U logoru Rabić bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.
Predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac predaće danas američkim tužiocima ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda.
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