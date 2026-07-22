U Srpskoj ispaljene 52 protivgradne rakete

Protivgradna zaštita dejstvovala je sa 52 rakete sa 22 protivgradne stanice na prostoru Republike Srpske među kojima je i područje Hercegovine koje je zahvatila superćelijaska oluja, ali je brzim dejstvom spriječeno da bude zahvaćeno veće područje.

Dejstvovano je juče od 10.08 do 18.16 časova na području Banjaluke, Mrkonjić Grada, Šipova, Kotor Varoša, Rudog, Čajniča, Kneževa, Bileće, Gacka, Nevesinja i Berkovića.

Na području Nevesinja dejstvovalo je pet stanica sa 16 raketa, a u Berkovićima sa dvije stanice ispaljeno je pet raketa.

"Na području Hercegovine u kasnim popodnevnim časovima imali smo situaciju da se nad nebranjenim dijelom u FBiH formirala superćelijska oluja, ekstremne snage i velike brzine kretanja, koja je kao potpuno zrela i puna grada prešla preko branjenog dijela istočne Hercegovine", saopštila je Protivgradna preventiva Republike Srpske.

Naglašeno je da je djelovano protivgradnim raketama čim je oluja ušla u domet prvih protivgradnih stanica do njenog izlaska u Crnu Goru ali je zbog ekstremno jakog gradonosnog procesa na pojednim lokacijama došlo do padanja grada.

Ističu da je brzim dejstvom Protivgradne preventive spriječeno je da gradom bude zahvaćeno znatno veće područje za što je ovaj proces imao potencijal.

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Kako je navedeno, na sve gradonosne procese djelovano metodološki ispravno u skladu sa dozvolama od kontrole leta.

Zabrana od 13.05 do 14.00 časova uticala je na dejstvo na terenu Rogatice, Višegrada, Rudog jer je onemogućeno pravovremeno dejstvo.