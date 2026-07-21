Modriča: Požar uspješno lokalizovan

Požar koji je u popodnevnim časovima izbio u Ulici Siste Mikičića u Modriči je uspješno lokalizovan i stavljen pod kontrolu.

"Spriječeno je dalje širenje i očekuje se da će ubrzo biti potpuno ugašen", naveo je na Fejsbuk stranici Radio Modriča.

Prema informacijama Radio Modriče, na terenu su dvije ekipe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča, Vatrogasna jedinica Rafinerije ulja Modriča, Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Šamac i vatrogasci iz Odžaka.