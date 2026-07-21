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Superćelijska oluja napravila haos u BiH, prekinut magistralni saobraćaj

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 19:30

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Суперћелијска олуја направила хаос у БиХ, прекинут магистрални саобраћај
Foto: Hercegovina.info/Čitalac

Veliko nevrijeme koje se formiralo iznad BiH napravilo je probleme u brojnim lokalnim zajednicama. Magistralni put M 17 je prekinut, u Nevesinju je padao krupan grad, a grom je usmrtio desetine ovaca na Kupresu.

Snažno nevrijeme praćeno kišom i vjetrom donijelo je krupan grad u Nevesinju. Na fotografijama koje objavljuje BH meteo, veličina grada dostizala je i pet centimetara.

Snažno nevrijeme koje je u poslijepodnevnim satima zahvatilo područje Stoca i Čapljine izazvalo je brojne poteškoće u saobraćaju. Čitalac Hercegovina.info javlja o srušenim stabilnima na putu i granama koje blokiraju saobraćaj zbog čega se stvaraju kolone na više lokacija.

Kod Ševaš Njiva saobraćaj je privremeno bio potpuno zaustavljen zbog drveća koje je palo preko saobraćajnice.

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, koje je danas zahvatilo veći dio Bosne i Hercegovine, prouzrokovalo je i tragične posljedice.

Prema informacijama koje je objavio BHMeteo.ba, na planini Hrbina kod Kupresa udar groma usmrtio je cijelo stado ovaca.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije koje svjedoče o razmjerama ove nesreće. Iz BHMeteo.ba navode da je riječ o jednoj od najtežih posljedica današnjeg nevremena.

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Osim ovog slučaja, oluja je u brojnim dijelovima zemlje donijela obilne padavine, snažne udare vjetra i intenzivnu grmljavinu. Zabilježeni su odroni, oborena stabla i otežano odvijanje saobraćaja, dok je na pojedinim područjima pričinjena značajna materijalna šteta.

Meteorolozi su i prije dolaska nevremena upozoravali da bi 21. juli mogao biti jedan od najkritičnijih dana ove godine kada je riječ o vremenskim neprilikama, uz mogućnost jakih pljuskova, olujnog vjetra i čestih udara groma.

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Tagovi :

nevrijeme

Superćelijska oluja

Bosna i Hercegovina

Nevesinje

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