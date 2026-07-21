Posljedice nevremena u BiH: Grom ubio desetine ovaca

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom, koje je danas zahvatilo veći dio Bosne i Hercegovine, prouzrokovalo je i tragične posljedice.

Prema informacijama koje je objavio BHMeteo.ba, na planini Hrbina kod Kupresa udar groma usmrtio je cijelo stado ovaca.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije koje svjedoče o razmjerama ove nesreće. Iz BHMeteo.ba navode da je riječ o jednoj od najtežih posljedica današnjeg nevremena.

Osim ovog slučaja, oluja je u brojnim dijelovima zemlje donijela obilne padavine, snažne udare vjetra i intenzivnu grmljavinu. Zabilježeni su odroni, oborena stabla i otežano odvijanje saobraćaja, dok je na pojedinim područjima pričinjena značajna materijalna šteta.

Meteorolozi su i prije dolaska nevremena upozoravali da bi 21. juli mogao biti jedan od najkritičnijih dana ove godine kada je riječ o vremenskim neprilikama, uz mogućnost jakih pljuskova, olujnog vjetra i čestih udara groma.