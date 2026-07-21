Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom u dijelu Srpske

Autor:Nataša Damjanović
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Istočno Sarajevo je danas pogodilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom i grmljavinom.
Nakon prijatnog i sunčanog jutra, poslijepodnevni časovi donijeli su veće količine padavina.
Iako je ovakvo vrijeme za danas najavljeno, brojne građane je jak pljusak praćen vjetrom uhvatio nespremne.
Podsjetimo, prema navodima meteorološkog portala BHMETEO.ba, ovo je najopasniji dan od početka godine kada su u pitanju olujne nepogode.
Najveći rizik od razornog nevremena prijeti dijelovima Hrvatske, posebno duž obale, zatim crnogorskom primorju, kao i Bosni i Hercegovini sa akcentom na Hercegovinu te centralni i jugoistočni pojas Bosne.
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