Logo

Snažno nevrijeme praćeno grmljavinom u dijelu Srpske

Autor:

Nataša Damjanović
21.07.2026 14:11

Komentari:

0
Невријеме у Источном Сарајеву.
Foto: ATV BL

Istočno Sarajevo je danas pogodilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom i grmljavinom.

Nakon prijatnog i sunčanog jutra, poslijepodnevni časovi donijeli su veće količine padavina.

Iako je ovakvo vrijeme za danas najavljeno, brojne građane je jak pljusak praćen vjetrom uhvatio nespremne.

Невријеме Источно Сарајево
Nevrijeme Istočno Sarajevo

Podsjetimo, prema navodima meteorološkog portala BHMETEO.ba, ovo je najopasniji dan od početka godine kada su u pitanju olujne nepogode.

Киша невријеме Источно Сарајево
Kiša nevrijeme Istočno Sarajevo

Najveći rizik od razornog nevremena prijeti dijelovima Hrvatske, posebno duž obale, zatim crnogorskom primorju, kao i Bosni i Hercegovini sa akcentom na Hercegovinu te centralni i jugoistočni pojas Bosne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

nevrijeme

Kiša

Komentari (0)

Pročitajte više

Потресни детаљи трагедије: Мајка довела дјецу на базен, па угледала како мушкарац носи тијело њеног дјетета

Hronika

Potresni detalji tragedije: Majka dovela djecu na bazen, pa ugledala kako muškarac nosi tijelo njenog djeteta

2 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Društvo

Šta znači ako na Svetog Prokopija pada kiša?

2 h

0
Аднан Локванчић убио мајку и брата

Hronika

Ubica majke i brata izolovan i vezan zbog sigurnosti drugih zatvorenika

2 h

1
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Region

U rijeci Savi pronađeno tijelo i trećeg stranog državljanina

2 h

0

Više iz rubrike

Начелник општине Гацко Вукота Говедарица

Gradovi i opštine

Govedarica: Nije mi poznat sadržaj krivičnih prijava

4 h

0
У Лончарима је обиљежен почетак изградње кружне раскрснице. Почетак радова озваничио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, а присутни су вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић, градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић и начелници општина Пелагићево и Доњи Жабар Славко Тешић и Перо Павловић.

Gradovi i opštine

Janković: Gradi se moderan kružni tok sa proširenjem za teretni saobraćaj

4 h

0
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић озваничио је почетак изградње кружне раскрснице у Лончарима, у општини Доњи Жабар.

Gradovi i opštine

Počela izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima

6 h

0
Вишеграђанин пронашао и вратио власнику торбицу са парама и документима

Gradovi i opštine

Višegrađanin pronašao i vratio vlasniku torbicu sa parama i dokumentima

7 h

0

  • Najnovije

15

37

Snimak od koga se diže kosa na glavi: Preticao preko pune linije na mostu!

15

36

Snažno nevrijeme iz Hrvatske stiže u BiH, izdata su upozorenja

15

31

Vrtoglave cifre: Evo koliko je Stanija zaradila od rijalitija

15

30

Revolucija na točkovima: Prve gume bez vazduha već voze ulicama Japana

15

22

Vjerovali ili ne: Mačak prenosio drogu u zatvor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima