“Taj prevarant nije ni u top pet najboljih igrača svih vremena!” Mesi na brutalnom udaru

Lionel Mesi našao se na meti žestokih kritika uglednog britanskog sportskog novinara Džefa Pauela, koji je argentinsku fudbalsku legendu potpuno izbacio iz svog ličnog kruga najvećih igrača svih vremena.

Džef Pauel, jedan od najiskusnijih britanskih sportskih novinara, u kolumni za Dejli mejl žestoko je napao Lionela Mesija, nazvavši ga “lažnim pretendentom” na titulu najboljeg fudbalera u istoriji. Štaviše, otišao je korak dalje i poručio kako ga više ne smatra ni jednim od pet najboljih igrača koji su ikada igrali fudbal.

Novinar, koji je tokom 57-godišnje karijere pratio čak 13 svjetskih prvenstava i nekoliko Olimpijskih igara, najboljim fudbalerom svih vremena smatra Pelea. Posebno ga je razočaralo izdanje Argentine u finalu Svjetskog prvenstva protiv Španije, koje je završeno pobjedom Španaca od 1:0.

Pauel je igru argentinske reprezentacije opisao kao grubu i nedostojnu finala Svjetskog prvenstva, tvrdeći da su Mesijevi saigrači tokom utakmice više udarali protivnike nego loptu.

Lionel Mesi

- Na stadionu se kratko pojavila fotografija istinski najvećeg fudbalera svih vremena, bez njegovog imena, prije nego što je ekipa predvođena lažnim pretendentom na to presto oskrnavila njegovu predivnu igru. Pelea je, gdje god da je gledao utakmicu, zasigurno, jednako kao i nas, mučila užasavajuća mogućnost da se Argentina provuče do titule šampiona nakon penala, s obzirom na to da su njeni igrači tokom utakmice više udarali Špance nego loptu - piše Pauel.

Engleski novinar posebno je zamjerio Mesiju što se nakon utakmice, kao kapiten i najveća zvijezda reprezentacije, nije javno ogradio od događaja koji su uslijedili nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Španija - Argentina

U središtu nereda našli su se Leandro Paredes i Nauel Molina. Paredes je nakon sukoba sa Erikom Garsijom i Gavijem zaradio direktan crveni karton, dok je Molina zamahnuo prema jednom od španskih igrača.

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U haosu nakon finala stradao je i Dani Olmo. Prema snimcima koji su se proširili društvenim mrežama, šakom u glavu udario ga je Roberto Ajala, nekadašnji argentinski reprezentativac i član stručnog štaba Lionela Skalonija.

Upravo je Mesijevu ćutnju nakon ružnih scena Pauel iskoristio kao dodatni argument za svoju tezu. Prema njegovom mišljenju, argentinski kapiten zbog svega što se događalo više ne zaslužuje mjesto u najužem krugu najvećih fudbalera svih vremena.

Njegove riječi su očekivano izazvale brojne reakcije, posebno zbog činjenice da je Mesi osvojio Svjetsko prvenstvo 2022. godine, osam Zlatnih lopti i brojne druge trofeje. Ipak, Pauel je očigledno odlučio da zauzme potpuno suprotan stav od većine fudbalske javnosti.

Za njega je Pele i dalje nedodirljiv, dok je Mesi, barem prema njegovom mišljenju, izgubio mjesto među petoricom najvećih.

(Sportal)