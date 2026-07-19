Đoković intervjuisao Mesija, evo o čemu su razgovarali

Novak Đoković je odavno stekao status univerzalca na sportskom terenu, jer slobodno vrijeme često koristi tako što reket zamijeni drugom sportskom opremom: golf palicom, skijama, fudbalskom ili ragbi loptom.

Na Fanatik festu u Njujorku još jednom je pokazao da ume da se snađe i odgovori svakom izazovu. Ovog puta reket je zamijenio mikrofonom i intervjuisao je Lea Mesija, kao i selektora Lionela Skalonija na konferenciji za medije fudbalske reprezentacije Argentine uoči finala protiv Španije na Svjetskom prvenstvu.

Na festivalu sporta, kolekcionarstva i pop kulture okupio se veliki broj poznatih ličnosti: Tom Brejdi, Kevin Durant, Lebron Džejms, Rio Ferdinand, Travis Skot... Teme razgovora bile su raznovrsne, a najbolji svih vremena u igri sa lopticom i reketom govorio je o počecima, odrastanju tokom NATO bombardovanja, najvećim rivalima, igračkoj i životnoj filozofiji, kao i brojnim anegdotama sa terena i van njega, piše Glas Srpske.

Na početku, Nole je upitao vršnjaka iz Argentine kako se bori sa pritiskom na najvećoj sceni:

"Kao što je rekao naš trener, počeli smo da igramo fudbal sa velikom strašću i stalnom željom da igramo i uživamo u tome, bez obzira na to gdje smo – u školi, na ulici ili za neki od timova iz kraja, baš kao što smo svi počeli kada smo bili mali. Nikada nismo razmišljali o pritisku, već smo ga doživljavali kao nešto sasvim prirodno. Igrali smo da bismo uživali i takmičili se, jer smo grupa koja voli da pobjeđuje, ali u isto vrijeme shvatamo da i protivnik igra i da pobjeda nikada nije zagarantovana. Još od malih nogu naučio sam i shvatio da se gubi mnogo češće nego što se pobjeđuje. Vjerujem da mi je upravo to pomoglo da sazrim, kako kao čovjek, tako i kao fudbaler", istakao je Mesi.

Kada je Đoković završio sa pitanjima, bilo je vrijeme da on odgovara, a društvo mu je pravio Džejms.

"Mnogo je emocija tokom meča. Moraš da shvatiš šta ide loše, a tenis je gospodski sport. Mikrofoni su svuda, ne možeš više ni da opsuješ. Psujem na srpskom, ali posljednjih 20 godina svi razumiju moj jezik odjednom. Sada dobijam kazne, upozorenja, ali to je kao da izađeš van sistema, da se podigneš iznad svega", istakao je vlasnik 24 grend slem trofeja.

Dok se Novak trudio da smanji psovke, sa druge strane, Lebron se nije mnogo ustručavao.

"Mi smo na terenu, ima dosta psovki, ali nemamo te situacije kao u tenisu. Bilo je nekoliko ljudi. Ja ne pričam toliko na taj način. Nikada nije do igrača, nego kada sam umoran od svega, onda ću naći nekoga, čak i u publici, da se motivišem. Da me neko gleda kao da je ludak, samo ću da mu kažem sve što mislim".

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Rivalstva koja oblikuju šampione

Priče o neponovljivoj generaciji i mladim lavovima u bijelom sportu uvijek su zanimljive.

"Rodžer i Rafa su imali zaista različite stilove. I ja sam se pojavio kao drugačiji. Sada, kada su Alkaras i Siner dominantne sile, njih dvojica me veoma podsjećaju na mene. Kao da igram protiv sebe od prije 10 ili 15 godina. Na neki način me boli kada to osjetim na terenu. Znam kako da pročitam njihovu igru, ali pitanje je da li to mogu i da li je moje tijelo i dalje spremno za to. Sve se svodi na pronalaženje novih načina da motivišete i inspirišete sebe da budete bolji. Mislim da su rivalstva dobra i važna. Uvijek morate pronaći nekoga, bilo u publici ili na terenu, ko će vas podstaći da budete bolji".

Osvrnuo se i na učešće na Vimbldonu:

"Nadao sam se da bih mogao da imam više dana. Izašao sam, bio je čist poraz – podsjetio je na eliminaciju u polufinalu od Janika Sinera. Pružio sam maksimum, dugujem to sportu, sebi i navijačima. Oporavak je važna stvar i zahtijeva više vremena".

Na pitanje šta bi promijenio u tenisu kada je riječ o pravilima i sistemu takmičenja, odgovorio je:

"Imamo samo jednu nedjelju u cijeloj sezoni u kojoj imamo grupnu fazu, sve ostalo je nokaut. Uskoro nas očekuje Ju-Es open. Ako imam loš dan, ako sam povraćao, ako se ne osjećam dobro, ja gubim u prvom kolu i ispadam. Volio bih da vidim da se to promijeni. Morate da shvatite da navijači žele velike zvijezde. To je jedna stvar koju bih volio. U košarci imate čitavu sezonu, možete da imate nekoliko loših utakmica, ali možete da osvojite takmičenje".

Posle toliko godina, ne bi mnogo toga mijenjao u pristupu:

"Svi pričaju da je ego neprijatelj, ali ego je nešto što smo mi i što nas je dovelo dovde. Kada te tijelo izda, imaš probleme sa mišićima, u individualnim sportovima kada sjedneš, pozoveš fizioterapeuta, tada moraš da shvatiš. Moraš da budeš pozitivan, optimističan", u ovom dijelu ego ima ključnu ulogu.

"Izgubio sam pojam o vremenu poslije sat ili dva, fokusiran sam na to šta treba da bude urađeno da bi se pobijedio meč. Ne razmišljam da li je kasno i da li moja djeca moraju na spavanje. To je najbolji osjećaj, to je jedan od razloga zašto se još takmičim", zbog tih istorijskih mečeva koji ispunjavaju dijete u meni.

Za kraj, Nole se dotakao i povlačenja:

"Osjećam da mogu da se takmičim na najvišem nivou. Međutim, trenutak kada ću završiti karijeru sigurno je bliži nego ikada".

Mondijalska groznica

Sve je u znaku fudbala. Tokom Fanatik festa, Đoković se našao u društvu fudbalskih legendi – meksičkog golmana Horhea Kamposa, čuvenog Kolumbijca Renea Igite i golmana Zelenortskih Ostrva Vozinjea, koji je jedno od najvećih iznenađenja šampionata.

Novaku nije prvi put da reket ostavi po strani i zaigra fudbal. Tako je bilo i u Njujorku, dan ili dva prije finala Svjetskog prvenstva.

Otac – kruna

Nole je izdvojio najveća dostignuća na terenu, ali i van njega:

"Zlatni slem, sva četiri grend slem trofeja i zlatna medalja na Olimpijskim igrama sa 37 godina. Pod tim uslovima, vjerovatno je to uspjeh broj jedan. Ako ne računam tenis, onda je to trenutak kada sam postao otac".

"Najbolji savjet koji sam dobio jeste da disciplina i konstantnost pobjeđuju talenat svakog dana u nedjelji. Takođe, treba uživati u procesu, biti u trenutku. Isto tako, ne treba sve shvatati previše ozbiljno. Moja djeca me uče da budem više prisutan, razigran".

Za Nadala paelju, za Federera raklet sir

Posle promocije trejlera u Njujorku, Nole nije krio da se ne snalazi baš najbolje u kuhinji. Na pitanje šta bi pripremio najvećim rivalima od kulinarskih specijaliteta, odgovorio je:

"Za Nadala paelju, a za gospodina Federera raklet sir".

Srpski as je izdvojio Španca kao jednog od igrača sa kojima je imao najviše muka na terenu:

"Taj čovjek se zove Nadal"!

Novak o odrastanju i sazrijevanju tokom bombardovanja

Nije bilo druge opcije osim uspjeha. Na muci se poznaju junaci. Đoković je uvijek bio ponosan na svoje prve korake u tenisu:

"Odrastao sam u državi koja je bila u ratu tokom devedesetih godina, a nije bilo ni teniske tradicije. Mi smo sporija zemlja od Sjedinjenih Američkih Država, ali imamo veoma uspješne sportiste, posebno u košarci, koja je vjerovatno nacionalni sport. Tenis nikada nije bio sport na koji bi roditelji upisivali djecu, bio je skup, posebno u to vrijeme. Niko nije dolazio, nije bilo novca. Bilo je veoma izazovno. Bilo je to nezaboravno i dragocjeno iskustvo za mene i poslužilo je kao dobra odskočna daska za sve što sam kasnije postigao".

Sazrio je i ojačao u teškim i izazovnim uslovima:

"Odatle dolazi i samopouzdanje. Nije bilo druge opcije osim uspjeha. Imao sam 12 godina i tata je sjeo i rekao da imamo deset dolara. Morao sam da odrastem prije vremena, da preuzmem odgovornost, da postanem ozbiljniji. Dao sam sebi obećanje da ću sve vratiti što je moj otac u mene investirao i da ću pružiti bolji život svojoj braći. Okolnosti su me dovele do toga da imam ovakav fokus".

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Od prvog dana imao je ogromnu ljubav prema tenisu:

"Imao sam četiri ili pet godina. Bio je to nekakav znak sudbine. Niko u porodici nije igrao tenis. Zbog teških vremena u prošlosti imate taj osjećaj ponosa kada predstavljate ne samo sebe već i svoju zemlju. Gdje god da odete, nosite srpsku zastavu na ramenima. Nedostaje mi timski format, imamo Dejvis kup, to je najveći ekipni turnir. Volim kada igram u dublu. Smatram da bi savjetovanje trenera trebalo da bude dozvoljeno na samom terenu. Zagovornik sam toga. Ljudi se povezuju sa zajednicama, sa timovima.Savjetovanje trenera bi trebalo da bude dozvoljeno na samom terenu. Ljudi se povezuju sa zajednicama, sa timovima".