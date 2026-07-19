Vučević: Mučki napad na srpske povratnike mora biti najoštrije sankcionisan

Savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević osudio je mučki i kukavički napad na srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta i zatražio hitnu reakciju nadležnih institucija.

"Fizičko nasilje nad srpskim povratnicima, ljudima koji samo žele da mirno žive na svojim ognjištima, nedopustiv je čin koji zahtijeva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa", naveo je Vučević, koji je i predsjednik SNS-a, prenosi "Srna".

Vučević je istakao da takvi incidenti ne smiju postati svakodnevica, niti se smije preko njih prelaziti uz prećutkivanje, dodajući da bezbjednost srpskih povratnika mora biti apsolutni prioritet.

Republika Srpska Selak objavio video: Kod Sanskog Mosta fizički napadnuti srpski povratnici

"Pozivam policijske i pravosudne institucije da hitno pronađu i najoštrije sankcionišu pojedince odgovorne za ovaj bezočni napad. Zastrašivanje ne smije proći nekažnjeno", naveo je Vučević na "Instagramu".

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je ranije danas da su trojica Bošnjaka fizički napala srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

Selak je na "Iksu" objavio video-snimak napada, te naveo da su napadači Suvad i Muharem Bašić, te Hasan Rekić iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.