Episkop Sergije: Nadležni da ne zatvaraju oči pred zastrašivanjem i fizičkim napadima na srpske povratnike

Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije istakao je da je napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta, koji su izvršila lica iz susjednog sela Fajtovci, izazvao uznemirenost malobrojnih Srba koji očigledno smetaju svojim komšijama jer i dalje žive tamo gdje su oduvijek živjeli i oni i njihovi preci.

Episkop je naglasio da ovaj incident unosi nemir u cjelokupnu povratničku populaciju na području Sanskog Mosta, koja i 30 godina od završetka rata ne osjeća sigurnost u sopstvenim domovima, u svojim selima i u svome gradu.

"Zastrašujuće zvuči saznanje da se iz straha od komšijskog gnjeva Srbi povlače u svoje domove kada god se obilježava bilo koji novoustanovljeni jubilej ili događaj, bez obzira da li je riječ o fudbalskoj utakmici BiH ili obilježavanju srebreničkog stradanja", istakao je vladika Sergije.

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Ljudi koji su prije nekoliko decenija odlučili da se vrate i da žive na svojim prijeratnim adresama, ukazuje vladika, sasvim sigurno nisu okrvavili ruke i zato treba da ih štite upravo oni koji ih danas slabo ili nedovoljno štite, a to je prije svega MUP Unsko-sanskog kantona.

Istakao je da kantonalni MUP mora i brže i energičnije zaustaviti ovakve i slične aktivnosti grupa ili pojedinaca, koji imaju za cilj zastrašivanje povratnika i njihovo odseljavanje.

Vladika Sergije je rekao da je važno da nadležni organi ne zatvaraju oči pred zastrašivanjem i fizičkim napadima na srpske povratnike, ali i sve druge povratnike u ovoj zemlji, jer da institucije rade svoj posao ovakvi i slični incidenti se ne bi ni događali.

Naveo je da očekuje snažnu i brzu reakciju MUP-a Federacije BiH, ali i snažnu osudu načelnika Sanskog Mosta, jer ono što se događa ne ohrabruje srpsku zajednicu na području ove opštine, prenosi "Srna".

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"Takođe pozivamo i vlasti Republike Srpske da mnogo više pažnje obrate na Lušci Palanku i okolna sela, jer je baš ovdje, na praznik Ognjene Marije 1392. godine kralj Stefan Dabiša, izdao Povelju Dubrovčanima. O tome koliko je ovaj dio Podgrmeča dao oslobođenju porobljene Jugoslavije suvišno je trošiti riječi, a o tome koliko je to danas nepravedno zaboravljeno svjedoči obeščašćeni spomenik na Korčanici", naveo je vladika Sergije.

Podsjetio je da je Lušci Palanka nekad bila srez, potom opština, a danas nesigurno utočište za stotinjak Srba kojim se ne dopušta da mirno žive i rade.

"Povratnicima u Lušci Palanci poručujem da Srpska pravoslavna crkva ostaje uz svoj narod. I u dobru i zlu!, zaključio je episkop Sergije.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak saopštio je da su trojica Bošnjaka fizički napala srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

Selak je na "Iksu" objavio video-snimak napada, te naveo da su napadači Suvad i Muharem Bašić, te Hasan Rekić iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.