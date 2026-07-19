Dodik: Ne smije se zaboraviti etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj i Krajini

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da se ne smije zaboraviti da su etnički očišćeni prostori u Hrvatskoj i Krajini na kojima su živjeli Srbi i da će se o tome govoriti u Mrkonjić Gradu 4. avgusta na obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".

"Prije dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji pokrenuli smo inicijativu da obilježavamo zajedničke datume iz istorije, odnosno događaje koji su, nažalost, u pravilu bili teški za naš narod", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, tako je i kada je riječ o stradanju krajiškog naroda, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Krajini u BiH, a pogotovo onog dijela koji je ostao na prostoru FBiH.

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On je naveo da se danas savršeno dobro zna da je više Srba prognano iz FBiH, nego muslimana iz Republike Srpske.

"Oni su pravili lažnu vijest o tome da je situacija obrnuta. Oni su majstori spina", rekao je Dodik novinarima u manastiru Stuplje kod Prnjavora povodom zajedničkog obilježavanja Srbije i Srpske Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".

On je ukazao na to da su Bošnjaci stvorili lažnu predstavu o etničkom čišćenju, podsjećajući da je samo iz Sarajeva otišlo 156.000 Srba.

"To je samo iz Sarajeva, a gdje su druga područja gdje su Srbi živjeli. Gdje je Hrvatska", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je u Gospiću po popisu iz 1939. godine bilo 64 odsto Srba, a danas u tom gradu žive 24 Srbina, a sve ostalo je pobijeno u Drugom svjetskom i proteklom ratu.

"Te stvari ne smijemo da zaboravimo i moramo o njima da govorimo. Muslimani i Hrvati koji su periodično nasrtali na Srbe prvo su išli s tim da počine zločine, onda umire neku situaciju, da bi se kasnije vratili ponovo istom tom činu. Zato mi ne možemo da razumijemo one koji misle da mogu da učine ovaj prostor jedinstvenim", rekao je Dodik.

On je istakao da je to nemoguće, da to ne da istorija, današnje vrijeme i neposredna prošlost.

"U Mrkonjić Gradu ćemo govoriti upravo o tome o toj poveznici", rekao je Dodik.

Podsjetio je da je Ivo Andrić najbolje opisao ovo podneblje uz tvrdnju da "kad ulazite u BiH prestaje logika".

"Kada se vratio u Beograd, Andrić je rekao da više nikad neće otići u Sarajevo i u BiH zato što je na sceni kalajština, znači Kalajeva ideologija, a to je odvajanje tog prostora. Kalaj je htio da napravi bosansko pismo, bosansku naciju, da Drinu učini tvrđavom", rekao je Dodik.

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On je ukazao da je jedan tako veliki um poput Andrića najbolje razumio BiH i ovaj mentalitet, smjenjivanje mržnje i ljubavi koje je uvijek tinjalo, prenosi "Srna".

"U bilansu tih ukupnih stradanja Srbi su neprimjerno stradali i zato je važno da o tome govorimo", poručio je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će Srbija i Republika Srpska 4. avgusta u Mrkonjić Gradu zajednički obilježiti Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".

Prema podacima "Veritasa", tokom "Oluje" protjerano je više od 220.000 Srba, a na evidenciji su imena 1.903 poginulih i nestalih Srba iz akcije i poslije nje, od kojih su 1.247 civili ili 66 odsto, a oko tri četvrtine bili su stariji od 60 godina