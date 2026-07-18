Cvijanović: Konaković u Americi - pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da se boravak ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića u Vašingtonu može opisati jednom rečenicom - pogrešan čovjek, na pogrešnom mjestu, u pogrešno vrijeme pred pogrešnom publikom.

Ona je napomenula da je, sa druge strane, Republika Srpska srećna što je Srbija juče otpočela strateški dijalog sa SAD.

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"Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je imao priliku da razgovara sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i njegovim zamjenikom Kristoferom Landauom, potpiše memorandume i otpočne dijalog", izjavila je Cvijanovićeva novinarima u Šekovićima.

Cvijanovićeva je napomenula da su u Srpskoj ponosni jer to znači da je Srbija jaka i da na svakom mjestu ima sagovornike.

"Ne mora da ode tamo i da opanjkava nekoga kod kuće i da izmišlja priče i bajke, nego pokazuje svoju državnost. Kad sve to uporedite s ovim koji se zove pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme pred pogrešnom publikom - dovoljno je upoređivati", naglasila je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".

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Konaković je na ministarskom sastanku u Vašingtonu posvećenom rastu političkog terorizma pozvao na, kako je naveo, "jači odgovor na politički motivisani terorizam", pominjući i Milorada Dodika.

Unitaristi ne mogu spriječiti uspjeh i napredak Republike Srpske

Cvijanovićeva je rekla da će sloga i jedinstvo omogućiti buduće uspjehe i napredak Republike Srpske, te istakla da planove za taj napredak ne može zaustaviti nijedan unitarista u BiH.

"Moramo da uvijek vodimo računa o tome šta su interesi Republike Srpske. Mi nismo ljudi koji uopšte treba da živimo unitarističke snove ili iluzije nekih drugih. Mi treba da živimo realnost, a ta realnost je Republika Srpska", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Republiku Srpsku potrebno braniti na sve moguće načine – od lokalnog, republičkog nivoa, pa do nivoa zajedničkih institucija.

"Isto tako, potrebno je raditi predano i na spoljnom planu", rekla je Cvijanovićeva novinara u Šekovićima.

Komentarišući nastojanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na sporovođenju odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koju je proglasila štetnom po vitalni interes Srpske, što je potvrdila Narodna skupština Republike, Cvijanovićeva je rekla da su to unitaristički zahtjevi koji pokušavaju da od BiH naprave nešto što ona nije po Dejtonskom sporazumu.

"Ako budemo složni i jedinstveni, kao što smo bili u ovih 30 i više godina, sigurna sam da će Republika Srpska bilježiti samo uspjehe i ići krupnim koracima naprijed. U tome nas ne može ni jedan unitarista zaustaviti, ni osujetiti naše planove. Naši planovi su stabilna, jaka Republika Srpska, dobra za svakog njenog građanina", istakla je Cvijanovićeva.