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Cvijanović u posjeti farmi ''Lazić'': Sve ovdje je impresivno

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ATV redakcija
18.07.2026 13:38

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Цвијановић у посјети фарми "Лазић"
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su institucije Republike Srpske podrškom projektu izgradnje farme "Lazić" u selu Markovići kod Šekovića dokazale da stoje na usluzi građanima onda kada imaju osmišljeni projekat.

Cvijanovićeva je tokom posjete ovoj farmi istakla da je oduševljena onim što je vidjela i da je sve impresivno.

"Farmu je otvorio ljekar specijalista koji radi u Srbiji, a koji je odlučio da u Šekovićima zaposli ljude i pokrene projekat koji uključuje i lokalnu zajednicu i podrazumijeva da ovaj kraj počne da živi na drugačiji način", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je oduševljena činjenicom da su lokalne vlasti sa republičkim podržale ovaj projekat i učinile sve da se sve završi u kratkom roku.

"Posebno je impresivno da je farma osmišljena tako da ne narušava prirodu. Riječ je o modernom konceptu čuvanja stoke i načinu proizvodnje hrane. Nastoje očuvati prirodne karakteristike, počev od zemljišta pa nadalje, nema hemije i dodataka", ukazala je Cvijanovićeva.

Цвијановић у посјети фарми "Лазић"
Cvijanović u posjeti farmi "Lazić"

Ona je naglasila da je posebno oduševljava posvećenost ljudi angažovanih na farmi, te ocijenila da je riječ o zajedničkom poduhvatu.

"Ova farma je dio velikog poduhvata Šekovića i ljudi koji su sa plemenitim namjerama ušli u ovaj projekat i mi koji dođemo ovdje možemo samo da im se zahvalimo i da im kažemo da smo oduševljeni onim što vidimo", zaključila je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".

Farma "Lazić" organizovana u skladu sa evropskim standardima

Načelnik opštine Šekovići Miladin Lazić izjavio je danas da je farma "Lazić" u selu Markovići, koja se bavi organskim sistemom slobodnog uzgoja životinja, organizovana u skladu sa svjetskim i evropskim standardima.

Nakon što je posjetio ovu farmu zajedno sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, on je istakao da su Šekovići i Vlada Republike Srpske od početka imali razumijevanja za ovaj projekat.

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"Pomogli smo u dobijanju svih dozvola. Veliki dio naše neiskorištene i neobradive zemlje dali smo u dugoročni zakup ovoj farmi da bi mogla da proizvodi hranu za stoku. U komunikaciji sa Vladom obezbijedili smo dio zemlje u vlasništvu Republike Srpske pod dugoročni zakup", rekao je Lazić novinarima.

On je izrazio očekivanje da će i ostali građani moći da se nadovežu na ovu, kako je rekao, dobru priču.

Vlasnik farme Slobodan Vasiljević rekao je da je cilj projekta da se oživi ovaj kraj i zaposli stanovništvo.

"Proizvodimo organsku hranu, bez hemijskih sredstava. Prvi smo u BiH koji imaju japanske vagi krave, te sortu krava iz Francuske. Za sada imamo oko 200 svinja mangulica, a planiramo nabavku svinja iz Španije", naveo je Vasiljević, koji je zahvalio Cvijanovićevoj što je posjetila farmu.

On je zahvalio opštini i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na podršci.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Šekovići

Farma Lazić

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