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Banjaluka: Za mjesec zaradio skoro 300 hiljada KM

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:13

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Foto: ATV

Radnik iz Banjaluke, zaposlen u djelatnosti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje), ostvario je neto primanje od čak 288.412 KM za samo jedan mjesec.

Riječ je o najvećem pojedinačnom neto primanju prijavljenom u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine, potvrđeno je za "Nezavisne novine" u Poreskoj upravi Republike Srpske.

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Poređenja radi, prosječna plata u Republici Srpskoj u junu iznosila je 1.682 KM, što znači da je ovom radniku isplaćena oko 171 prosječna mjesečna plata.

Prvih pet najvećih plata isplaćeno u Banjaluci

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na drugom mjestu liste pet najvećih isplaćenih neto primanja nalazi se takođe radnik iz Banjaluke, zaposlen u uslužnim djelatnostima iz oblasti informacionih tehnologija, kojem je isplaćeno 225.168 KM.

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"Treće mjesto zauzeo je još jedan Banjalučanin zaposlen u oblasti ostalih ličnih uslužnih djelatnosti, sa neto primanjem od 151.314 KM. I na četvrtoj poziciji nalazi se radnik iz Banjaluke koji je zaposlen u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (lizing) ostalih mašina, sa isplaćenih 148.734 KM", kazali su iz Poreske uprave.

Peto mjesto na listi najvećih pojedinačnih neto primanja pripalo je još jednom radniku iz Banjaluke, zaposlenom u oblasti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje), kojem je isplaćeno 122.413 KM.

Svi navedeni iznosi odnose se na pojedinačna mjesečna neto primanja prijavljena u Republici Srpskoj tokom prvih šest mjeseci ove godine.

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