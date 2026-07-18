Banjaluka: Za mjesec zaradio skoro 300 hiljada KM

Autor:ATV redakcija
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Radnik iz Banjaluke, zaposlen u djelatnosti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje), ostvario je neto primanje od čak 288.412 KM za samo jedan mjesec.
Riječ je o najvećem pojedinačnom neto primanju prijavljenom u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine, potvrđeno je za "Nezavisne novine" u Poreskoj upravi Republike Srpske.
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Poređenja radi, prosječna plata u Republici Srpskoj u junu iznosila je 1.682 KM, što znači da je ovom radniku isplaćena oko 171 prosječna mjesečna plata.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, na drugom mjestu liste pet najvećih isplaćenih neto primanja nalazi se takođe radnik iz Banjaluke, zaposlen u uslužnim djelatnostima iz oblasti informacionih tehnologija, kojem je isplaćeno 225.168 KM.
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"Treće mjesto zauzeo je još jedan Banjalučanin zaposlen u oblasti ostalih ličnih uslužnih djelatnosti, sa neto primanjem od 151.314 KM. I na četvrtoj poziciji nalazi se radnik iz Banjaluke koji je zaposlen u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (lizing) ostalih mašina, sa isplaćenih 148.734 KM", kazali su iz Poreske uprave.
Peto mjesto na listi najvećih pojedinačnih neto primanja pripalo je još jednom radniku iz Banjaluke, zaposlenom u oblasti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje), kojem je isplaćeno 122.413 KM.
Svi navedeni iznosi odnose se na pojedinačna mjesečna neto primanja prijavljena u Republici Srpskoj tokom prvih šest mjeseci ove godine.
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