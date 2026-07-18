U Srpskoj rođeno 36 beba, među njima i blizanci

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 36 beba, među kojima je i jedan par blizanaca, rečeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je 13 beba, u Doboju pet, u Bijeljini i Gradišci po četiri, u Istočnom Sarajevu tri, u Zvorniku, Foči i Bijeljini po dvije, a u Prijedoru jedna beba.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i sedam djevojčica, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini po dva dječaka i dvije djevojčice, u Gradišci tri djevojčice i jedan dječak, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, u Trebinju blizanci - dječak i djevojčica, a u Prijedoru jedan dječak.

U porodilištu u Nevesinju nije bilo poroda.