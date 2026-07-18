Logo

U Srpskoj rođeno 36 beba, među njima i blizanci

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 08:28

Komentari:

0
беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 36 beba, među kojima je i jedan par blizanaca, rečeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu u Banjaluci rođeno je 13 beba, u Doboju pet, u Bijeljini i Gradišci po četiri, u Istočnom Sarajevu tri, u Zvorniku, Foči i Bijeljini po dvije, a u Prijedoru jedna beba.

U Banjaluci je rođeno šest dječaka i sedam djevojčica, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini po dva dječaka i dvije djevojčice, u Gradišci tri djevojčice i jedan dječak, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku dvije djevojčice, u Foči dva dječaka, u Trebinju blizanci - dječak i djevojčica, a u Prijedoru jedan dječak.

U porodilištu u Nevesinju nije bilo poroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rođene bebe

beba

Novorođenče

Komentari (0)

Više iz rubrike

Банковна картица, Мастеркард

Društvo

Banke u BiH hitno upozorile građane

12 h

0
црква молитва литургија вјера пост

Društvo

Sutra slavimo Svetog Doroteja: Jedan običaj bi trebao ispoštovati svaki vjernik

14 h

0
Стање на границама - ГП Костајница

Društvo

Sati čekanja na vrelini: Ogromne gužve na više graničnih prelaza

14 h

0
Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

Društvo

Najavljene superćelijske oluje, ovi dijelovi su na udaru

14 h

0

  • Najnovije

11

25

Dijete palo u rupu punu vode i ugušilo se

11

21

Berns: Srpskom patrijarhu omogućiti da slobodno ulazi na Kosovo

11

14

Spremni milioni: Otvorene prijave za podsticaje za povećanje plata

11

04

Vlada Srpske oštro demantovala medije u FBiH: Premijer nije spomenuo oružje

10

44

Preminuo legendarni Banjalučanin Darko Gunjić Gunja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima