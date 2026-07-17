Najavljene superćelijske oluje, ovi dijelovi su na udaru

Autor:Stevan Lulić
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Meteorolozi su najavili promjenu vremena i mogućnost veoma brzog dolaska superćelijskih oluja u dijelove Bosne i Hercegovine (BiH).
Kako navodi BH Meteo, u prognozi za vikend, osjetno zahlađenje moguće je već od početka naredne sedmice.
"Još koji dan vrućine pa osjetno zahlađenje u čitavoj zemlji. Od utorka (21.07.) temperature povremeno i ispod prosjeka za jul uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni", poručili su na stranici BH Meteo.
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Kažu da će veći dio iduće sedmice proteći u znaku ugodnih temperatura, uz svježe noći u Bosni.
"Prodisaće i Hercegovina uz popuštanje vrućina", najavljuju i dodaju:
"Promjena vremena postepeno nastupa od sutra (18.07.) uz lokalno jače nestabilnosti pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne".
U južnije krajeve promjena vremena postepeno dolazi od nedjelje, 19. jula, i početkom iduće sedmice, zaključili su meteorolozi.
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