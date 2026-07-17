Administrativni propust ostavio djecu bez mogućnosti upisa u javni vrtić

Nedostatak jednog papira bio je dovoljan da pojedini radnici “Željeznica Republike Srpske” propuste rok za prijavu djece u javne vrtiće.

Zbog kašnjenja u izdavanju potvrda o stalnom zaposlenju, najavljene su i tužbe protiv preduzeća.

Rok za prijavu djece u javne vrtiće je prošao, a za pojedine radnike “Željeznica Republike Srpske” prošla je i prilika da njihova djeca uopšte konkurišu za mjesto. Razlog je kašnjenje u izdavanju potvrda o stalnom zaposlenju. Dragan Peulić zahtjev je podnio na vrijeme, uz napomenu da mu je dokument neophodan zbog upisa djece u vrtić, ali potvrda nije stigla prije isteka roka za prijavu. Sada razmatra tužbu protiv “Željeznica Republike Srpske”.

"Neki minimalni privatni vrtić je 450 maraka - što je 900 maraka, trošak iz džepa, što sam zakasnio. Ne kažem da bih dobio vrtić, ali sam zakasnio da uopšte konkurišem za vrtić zbog tog papira, jer jedan od osnovnih dokumenata je potvrda o stalnom zaposlenju", kaže Dragan Peulić, predsjednik Sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica Republike Srpske" i dodaje:

"Poslao sam upit da vidim kakve su nam pravne mogućnosti da tužim preduzeće – pošto mi je nastala direktna materijalna šteta".

U toku je prethodni postupak utvrđivanja kako je došlo do propusta, navode iz Željeznica Republike Srpske. Nakon toga, ističu - biće proveden disciplinski postupak u skladu sa pozitivno pravnim propisima.

"Željeznice republike Srpske a.d. Doboj izražavaju žaljenje zbog nastale situacije, jer je propustima naših radnika došlo do propuštanja prekulzivnih rokova, a čime su naši radnici oštećeni, te nanesena šteta imidžu Društva", poručuju iz Željeznica.

Da bi se pričalo o osnovu za odgovornost i za štetu, objašnjava struka – mora se utvrditi odgovornost poslodavca za nastalu štetu, prije svega razmotriti da li je poslodavac napravio propust time što nije blagovremeno dostavio radnicima potvrdu o zaposlenju. Pored toga neophodno je dokazati da li bi radnik bez takve potvrde zaista pretrpio štetu. Potvrda o stalnom zaposlenju, ističe, spada pod dodatnu dokumentaciju.

"Smatram da se radi o povredi prava radnika, ukoliko bi se zaista dokazalo da je postojalo neopravdano odugovlačenje za izdavanje ovakvih potvrda. Posebno ako je poslodavac bio upoznat sa svrhom za koju se zahtijevaju potvrde. I kao tako nastala šteta radnicima – posljedica za poslodavca je eventualna tužba u parničnom postupku i naknada štete koja je nastala radnicima, a koju bi poslodavac morao da snosi", rekao je Davor Majstorović, advokat.

Hoće li propust dobiti i sudski epilog, biće poznato nakon što oštećeni radnici iskoriste sve pravne mogućnosti koje su im na raspolaganju.