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Ukinuta popularna emisija na Pinku, voditeljka konačno progovorila

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 20:51

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Наталија Симовић
Foto: Screenshot / YouTube

Nekadašnja voditeljka emisije "DNK", Natalija Simović, otkrila je zbog čega je došlo do prekida snimanja ovog projekta.

Nekada izuzetno popularna emisija "DNK", koja se godinama emitovala na televiziji Pink, iznenada je skinuta sa programskih šema, a njena prepoznatljiva voditeljka Natalija Simović povukla se iz medija.

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Nakon dužeg perioda medijske tišine Natalija je konačno otkrila pravi razlog prestanka snimanja ovog formata, piše "Alo".

Voditeljka je istakla da gašenje emisije nema nikakve veze sa padom gledanosti ili interesovanjem publike, koja joj i danas redovno šalje poruke.

"Emisije DNK nema zato što je to nešto što je vezano za zakonske regulative. To nema veze sa interesovanjem publike, niti sa učesnicima... Sve ima veze sa zakonskim regulativima", izjavila je Natalija.

Povukla se iz javnog posla

Nakon odlaska sa malih ekrana Natalija je potpuno promijenila profesiju.

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"Rekla sam ja još u startu da ću se povući ako me publika ne bude voljela. Ušla sam u sve kao zrela osoba, bila sam uvijek perfekcionista i jednostavno sam uvijek željela da vidim kako nešto teče, pa onda preuzmem neke korake. Nisam nikad htjela da DNK prestane, nego da krene nešto još pored toga", pričala je tada voditeljka.

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dnk

Emisija DNK

Natalija Simović

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