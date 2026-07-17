Sutra slavimo Svetog Doroteja: Jedan običaj bi trebao ispoštovati svaki vjernik

Njegovo ime vijekovima se vezuje za istrajnost u vjeri, mudrost i spremnost da istinu brani i onda kada je to značilo stradanje.

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Iako nije među najvećim crvenim slovom obilježenim praznicima u crkvenom kalendaru, vjernici ga poštuju kao svetitelja koji je svojim životom ostavio snažnu poruku o vjeri, milosrđu i pomoći bližnjima.

Zato se na današnji dan mnogi okupljaju u hramovima, pale svijeće za zdravlje svojih najmilijih i upućuju molitve tražeći snagu da ostanu istrajni u iskušenjima.

Prema narodnom vjerovanju, na praznik Svetog Doroteja posebno se vodi računa da se ne narušavaju crkveni propisi o postu, ali i da se nikome ne uskrati pomoć ukoliko smo u mogućnosti da je pružimo.

Ko je bio Sveti Dorotej?

Sveti Dorotej bio je episkop grada Tira još u vrijeme cara Dioklecijana, jednog od najvećih progonitelja hrišćana. Zbog progona je jedno vreme bio prinuđen da napusti svoju episkopiju, ali se po dolasku cara Konstantina Velikog, kada je hrišćanstvo dobilo slobodu, vratio svom narodu i nastavio da propovijeda Jevanđelje.

Predanje kaže da je doživeo duboku starost, više od sto godina, i da je bio izuzetno učen čovek. Pisao je na grčkom i latinskom jeziku, a njegovo najpoznatije djelo je grčko-latinska “Sintagma”, zbog koje ga crkvena istorija pamti kao jednog od značajnijih teologa svog vremena.

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Njegov zemaljski život okončan je 361. godine, za vrijeme cara Julijana Odstupnika, koji je ponovo pokrenuo progon hrišćana. Sveti Dorotej tada je, prema crkvenom predanju, pretrpeo velika mučenja i postradao zbog svoje nepokolebljive vjere u Hrista.

Običaj koji se na taj dan posebno poštuje

Za praznik Svetog Doroteja vjernici se podsjećaju jedne njegove važne pouke koja se odnosi na post, ali i na odnos prema ljudima kojima je pomoć potrebna.

Besjeda koja se vezuje za ovaj dan upozorava da se ne narušava post srijedom i petkom, koji je Crkva ustanovila, ali i da se nikada ne zatvara srce pred onima kojima možemo pomoći.

U njoj se kaže:

“Nikada ne narušavaj post u srijedu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu da ti oprosti i više ne griješi. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Ne odriče ni tebi Gospod ono što tebi treba, ne odreci ni ti čovjeku, koga ti je Gospod poslao u susret, da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedan put u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Tvoja nemilost peći će te kao žeravica i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srcem.”

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Ove riječi i danas se smatraju jednom od najljepših pouka o tome da vjera nije samo u molitvi, već i u djelima milosrđa, saosjećanja i spremnosti da pomognemo drugome, prenosi Ona.

Molitva Svetom sveštenomučeniku Doroteju

“Sveti sveštenomučeniče Doroteje, vjerni slugo Hristov, koji si svoj život posvetio istini i ljubavi Božjoj, izmoli od Gospoda mir našim srcima, snagu u iskušenjima i mudrost da hodimo putem vjere. Nauči nas da budemo milosrdni prema bližnjima, postojani u dobru i istrajni u molitvi. Neka tvojim svetim molitvama Gospod podari zdravlje, slogu i blagoslov našim porodicama i sačuva nas od svakog zla. Amin.”