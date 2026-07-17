Kako da zaštitite dom od lopova dok ste na odmoru: Na ovo posebno obratite pažnju

Sezona godišnjih odmora je u punom jeku, a sa odmorima krenula i je i sezona provala u kuće i stanove.

Organizovane grupe lopova obilaze zgrade i naselja, provjeravaju da li ima nekoga kod kuće, prate da li se redovno prazne sandučići ili se pošta gomila, ostavljaju neprimjetna obilježja na vratima ili na zidu pored, a nerijetko prate i objave na društvenim mrežama kako bi saznali kad je neko na plaži i da im je put otvoren.

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Javnost su prethodnih dana uznemirili slučajevi obijanja domova, među kojima je i snimak iz Koteža na kom se vidi muškarac kako obilazi zgradu i pokušava da pronađe način da uđe u stanove, kao i video iz Mirijeva na kom je zabilježen provalnik koji ulazi u dvorište jedne kuće.

Miloje Ćirović, pripadnik MUP u penziji, kaže da iza ovakvih provala najčešće stoje specijalizovane grupe koje ciljano biraju trenutak kada u objektima nema nikoga.

- Najčešće biraju trenutak kada su stanovi, kuće ili vikendice nezaštićeni, tj. kada vlasnici nisu prisutni. Danas postoje različiti načini zaštite, poput video-nadzora, blindiranih vrata, kvalitetne stolarije i drugih bezbjednosnih sistema koji mogu da otežaju posao provalnicima - rekao je Ćirović na Kurir televiziji.

On upozorava da građani često nesvjesno olakšavaju posao lopovima.

- Ljudi odu na odmor i odmah na društvenim mrežama objavljuju gdje se nalaze, fotografije s plaže i koliko će dugo biti odsutni. Time praktično obavještavaju svakoga da im je stan prazan i ostavljaju otvoren poziv onima koji vrebaju priliku - naveo je Ćirović.

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Na oprez je prošle nedjelje apelovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, koje je građanima preporučilo da fotografije s ljetovanja objavljuju tek po povratku kući kako ne bi otkrivali da u domu nema nikoga.

Iz MUP takođe savjetuju da se u slučaju uočavanja sumnjivih osoba ili neuobičajenih aktivnosti u komšiluku odmah pozove policija.

Slobodan Janković iz Strukovnog udruženja sektora bezbjednosti za Kurir objašnjava da provalnici imaju čitav niz metoda kojima procenjuju da li je stan ili kuća pogodna meta.

- Najpre provjeravaju poštansko sanduče. Ako je prepuno računa, reklama i pošte, to im je jasan znak da niko duže vrijeme nije dolazio. Kod kuća i vikendica gledaju da li se spuštaju roletne, pomjeraju zavjese ili je trava pokošena. Sve to govori da li neko boravi u objektu - kaže za Kurir Janković.

Prema njegovim riječima, i dalje se koriste stare, ali efikasne metode označavanja stanova.

- Dešava se da na vrata zalijepe parče selotejpa ili mali papirić, pa poslije nekoliko dana provjere da li je neko to uklonio. Pojedini ostavljaju i posebne simbole na vratima ili interfonu kako bi označili potencijalnu metu drugim članovima grupe - objašnjava on.

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Janković dodaje da su i provalnici iskoristili napredak tehnologije.

- Danas koriste male kamere s baterijama koje mogu da rade i do sedam dana kako bi pratili da li neko ulazi u objekat ili izlazi iz njega. Kada je riječ o zaštiti, preporuka je da vrata imaju više sistema zaključavanja, jer provalnici često odustanu već poslije drugog neuspjelog pokušaja obijanja. Video-nadzor je koristan za identifikaciju, dok pametni sistemi omogućavaju da na daljinu spustite roletne, uključite televizor ili svjetlo i tako ostavite utisak da je neko kod kuće. Za sve to možete i zadužiti osobu od povjerenja i time odvratiti provalnike.

Šest sistema zaštite

- Prije nego što napustite dom, zaključajte sva vrata i prozore

- Zamolite komšije da povremeno obiđu stan ili kuću

- Vrijedne stvari sklonite na sigurno mjesto

- Fotografije sa odmora objavite tek nakon povratka

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- Osvijetlite prilaze i uklonite sve što bi moglo da olakša provalu

Kako lopovi tipuju stanove

- Obilježavaju stanove kredom, flomasterom ili simbolima na zidu ili interfonu koji su prepoznatljivi kriminalnim grupama

- Prate objave na društvenim mrežama jer ljudi objavljuju fotografije i lokacije sa odmora

- Posmatraju da li su konstantno zatvoreni prozori sa spuštenim roletnama i da li uveče ima svjetla

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- Ako papiri ili reklame u sandučiću ili na vratima ostanu neuklonjeni više dana, to je znak da je domaćin odsutan

- Zrnca stiropora, selotejp ili konac na vratima su sitni markeri koji pokazuju da vrata nisu otvarana