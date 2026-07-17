Prevrnula se prikolica puna drva i usmrtila čovjeka

Na području opštine Lučani prevrnula se prikolica natovarena drvima i tom prilikom stradao je muškarac.

- Do nesreće je došlo tokom prevoza ogreva, a okolnosti pod kojima se prikolica prevrnula biće utvrđene istragom - kazao izvor za RINU upoznat sa slučajem.

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U sezoni pripreme drva za ogrev ovakve nesreće su češće, naročito na nepristupačnim seoskim putevima i prilikom korištenja traktora bez zaštitnih ramova.

(Kurir)