Logo

Prevrnula se prikolica puna drva i usmrtila čovjeka

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 22:28

Komentari:

0
Преврнула се приколица пуна дрва и усмртила човјека
Foto: Pixabay

Na području opštine Lučani prevrnula se prikolica natovarena drvima i tom prilikom stradao je muškarac.

- Do nesreće je došlo tokom prevoza ogreva, a okolnosti pod kojima se prikolica prevrnula biće utvrđene istragom - kazao izvor za RINU upoznat sa slučajem.

илу-плажа-10072026

Region

Turista u Crnoj Gori rezervisao mjesto na plaži tepihom: ''To se Aladin parkirao''

U sezoni pripreme drva za ogrev ovakve nesreće su češće, naročito na nepristupačnim seoskim putevima i prilikom korištenja traktora bez zaštitnih ramova.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesreća

preminuo muškarac

drva

Komentari (0)

Pročitajte više

Иран напао Ирак

Svijet

Vatra guta bazu: Iran izveo stravične napade

2 h

0
Стање на границама - ГП Костајница

Društvo

Sati čekanja na vrelini: Ogromne gužve na više graničnih prelaza

2 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Srbija

Prvi detalji tragičnog požara: Vatrogasci provalili vrata i zatekli tijela

3 h

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Svijet

Brajan Volš u zatvoru zbog ubistva supruge Ane: Sada traži prijatelje za dopisivanje

3 h

0

Više iz rubrike

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Srbija

Prvi detalji tragičnog požara: Vatrogasci provalili vrata i zatekli tijela

3 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Srbija

Izbio veliki požar u stanu: Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi

3 h

0
Повријеђени у тешкој несрећи превезени у Ниш: Дјечак (10) се и даље бори за живот

Srbija

Povrijeđeni u teškoj nesreći prevezeni u Niš: Dječak (10) se i dalje bori za život

4 h

0
Владица Станковић хвата поскока

Srbija

Najpoznatiji srpski zmijolovac snimio borbu s otrovnicom

5 h

0

  • Najnovije

23

01

Zašto sanjamo bivše partnere?

23

00

Banke u BiH hitno upozorile građane

22

53

Rosi i Mirzi Holanđani oduzimaju imovinu

22

44

Nasilnik brutalno tukao suprugu pred njihovom maloljetnom djecom

22

33

IDENTIFIKOVAN JE FARAON: Autor gnusne pjesme već bio pod istragama za pedofiliju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima