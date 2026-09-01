Milionski spomenik usred dotrajale infrastrukture: 15 metara bronze među rupama

Banjalučko naselje Lazarevo više neće „krasiti“ samo rupe, izbočine na putu i dotrajao asfalt. Sada će se to sve „ušminkati“ masivnim monumentom od 15 metara.

Spomenik vrijedan skoro 2 miliona KM

Spomenik vrijedan skoro dva miliona, a kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji 800 x 372 (visina i širina) , a prema posljednjim najavama gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića, biće visok nevjerovatnih 15 metara. Izliven u bronzi u razmjeri 1:1, dok će postament biti od betona, sa obradom vidljivih betonskih površina.

Projekat, koji će olakšati budžet Grada Banjaluke za 1,7 miliona KM, kako se navodi u javnoj nabavci, a koja je retroaktivno raspisana, u vrijeme dok se spomenik uveliko izlivao i sa izgledom, koji će svakako privući pažnju, neće skrenuti pogled i sa onih primarnih problema.

Banja Luka Jedan spomenik skuplji od desetak d‌ječijih igrališta; Za d‌jecu kredit, za spomenik skoro 2 miliona KM

Kako kaže izreka: „Okolo kalaj, unutra belaj“, u ovom slučaju, to bi bilo obrnuto.

Centralna figura jeste bronzani spomenik oko koga su rasijane velike rupe, ulegnuća, izbočine na putu i devastirani šahtovi kao i trotoar.

Infrastruktura Lazarevo

Udarne rupe, šahtovi i devastiran trotoar

Kao što se može vidjeti na fotografijama, stanovnicima banjalučkog naselja Lazarevo i pored estetika nedostaju oni osnovni životni standardi, kako bi se uopšte moglo raspravljati o projektu teškom skoro dva miliona, dok oni na one primarne čekaju godinama.

Banja Luka Imaju li Banjalučani šta da kažu?

Grad ne odgovara

Nadležnom odjeljenju Grada Banjaluka, nadležnom za saobraćaj i puteve proslijedili smo upit o gore navedenim infrastruktrunim problemima u naselju Lazarevo te da li je u planu uz izgradnju spomenika rješavanje i dotrajalog asfalta, trotoara, šahtova...

Odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.

Šta su prioriteti?

Da li je prioritetno prije pitanja vodosnabdijevanja u Banjaluci izgraditi par? Da li je prioritetno podići spomenik ili rekonstruisati dotrajalu saobraćajnicu?

Dok će Lazarevo dobiti 15 metara bronze, ostaje pitanje kada će stanovnici dobiti ono što im je mnogo potrebnije – bezbjedne saobraćajnice, uređene trotoare i infrastrukturu dostojnu grada.